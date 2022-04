Përpjekjet e Rusisë për ta ringjallë Perandorinë Ruse

Pas rënies së BRSS-së, njëri ndër debatet në Rusinë e atëhershme ishte se në cilin drejtim do të zhvillohet politika e jashtme e ruse dhe bashkë me këtë edhe vet Rusia. Diskursi dominues i shumicës së aktorëve politikë dhe intelektualë ishte se shoqëria dhe shteti rus po i nënshtrohet një procesi të transformimit dhe se Rusia duhet të ristrukturohet dhe ta ripërcaktojë pozicionin e saj gjeopolitik për të mbijetuar në sistemin e ri ndërkombëtar.

Shkruan: Murat ALIU, Prilep

Më 24 Shkurt bota u zgjua me lajmin e një lufte për disa tashmë e pritur, ndërsa për disa pabuesueshme. Sidoqoftë, Rusia më në fund e sulmoi Ukrainën dhe sot Europa dhe bota përballet me një luftë, e cila, sipas të gjitha gjasave, shënon një epokë të re në gjeopolitikën botërore dhe në marrëdhëniet ndërkombëtare. Për shumë analistë, akademikë e autorë, e veçanta e kësaj luftë është mungesa e një pasqyre të qartë se cila është arsyeja që e shkaktoi sulmin, cili është qëllimi politik final i presidentit Putin, që dëshiron ta arrijë me këtë agresion, dhe ku dëshiron ta pozicionojë Rusinë ky agresion në rrafshin gjeopolitik dhe ndërkombëtar, që sipas të gjitha normave ndërkombëtare është një shkelje e rëndë e sovranitetit të një shtetit të pavarur dhe sovran. Ky shkrim, duke vendosur një kuadër teorik dhe historik të politikës së jashtme ruse, mëton të vë në dukje arsyet, të cilat e shkaktuan sulmin e Rusisë ndaj Ukrainës.

Euroazizmi dhe neo-euroazizmi

Nocioni Eruoazi, përtej të qenit një nocion që përshkruan një hapësirë a gjeografi të caktuar, shpeshherë përkufizohet si një zonë gjeopolitike ku zhvillohet lufta për sundim dhe pushtet ndërmjet Lindjes dhe Perëndimit. Në kuptimin e gjerë të fjalës, Euroazia është përdorur për të përkufizuar hapësirën europiane dhe aziatike. Eurazia është emri që i është dhënë zonës gjeografike prej 53 milionë kilometrash katrorë dhe hapësirës gjeografike në të cilën jetojnë 60 për qind e popullsisë së përgjithshme në botë. Megjithatë, në një kuptim më të ngushtë të fjalës, kjo hapësirë gjeografike fillon nga perëndimi i Kukazit e deri në Kinë. Bjellorusia, Armenia, Gjeorgjia, Kazakistani, Kirgizia, Moldavia, Uzbekistani, Rusia, Taxhikistani, Turkmenistani, Azerbajxhani dhe Ukraina llogariten shtetet të cilat hyjnë në zonën gjeografike që emërtohet Euroazi.

Euroazianizmi është një ideologji a doktrinë politike, rrënjët e së cilës thellohen deri në periudhën e Pjetrit të Madh. Euroazianizmi ka lindur rreth viteve 1920-ta të shekullit XX, si reaksion i politikave bolshevike dhe leniniste. Euroazianizmi e ka për qëllim kryesorë ta përkufizojë Rusinë si një qytetërim autentik, i dallueshëm nga qytetërimi perëndimor dhe lindor. Sipas kësaj ideologjie, Rusia është një zonë gjeografike që e bashkon Lindjen dhe Perëndimin dhe duke qenë kështu Rusia ka një identitet euroaziatik. Kësisoj, ky identitet, që e përshkruan një simbiozë a sintezë të Europës dhe Azizsë, e vendos Rusinë në një zonë gjeografike të veçantë nga Europa dhe Azia dhe krijon një botëkuptim politik dhe qytetërimor të veçanta nga këto dy kontinentet. Në thelb të kësaj doktrine qëndron përcaktimi i identitetit rus dhe minimizimi i ndikimit të Perëndimit, duke krijuar një paradigmë alternative ndaj procesit të europianizimit/perëndimorizimit të Rusisë. Në vitet e ‘20-ta të shekullit XIX euroazianistët argumentuan se qytetërimi europian nuk ishte superior ndaj qytetërimeve të tjera dhe se Rusia ishte një qytetërim më vete dhe se ajo duhet të ishte një shembull për kombet tjera. Euroazianizmi, para së gjithash, duhet parë si një ideologji kryesisht me tendenca gjeokulturore. Por, edhe përkundër kësaj, kjo nuk nënkupton që është e privuar nga vizioni gjeopolitik. Sepse, edhe përkundër faktit që theksin kryesor e vendos në kulturë, kjo ideologji synon krijimin e një hegjemonie kulturore, rrjedhimisht gjeopolitike ruse në zonën gjeografike të quajtur Euroazi.

Ngjashëm me procesin e turbullt të përjetuar me Revolucioni Bolshevik në Rusi, në fillim të shekullit XX, edhe Bashkimi Sovjetik në çerekun e fundit të shekullit XX hyri në një proces të shpërbërjes, sepse nuk mundi t’i arrinte qëllimet të cilat i kishte vendosur si detyrë para vetes. Në këtë kuptim, shpërndarja e BRSS-së provokoi lindjen e një lëvizjeje të dytë të euroazianizmit, të quajtur neo-euroazianizëm. Neo-eruoazianizmi është një vazhdimësi e eruoazianizmit klasik dhe, bashkë me atlantizmin/liberalizmin dhe sllavizmin, është njëra nga ideologjitë më të rëndësishme të Rusisë pas viteve 1990-të. Neo-euriazianizmi, ngjashëm si euroazianizmi, lindi si reaksion ndaj shpërbërjes së BRRS-së dhe krijimit të botës unipolare, ku si supërfuqi e vetme botërore ngelën SHBA dhe politikat atlantiste properëndimore të Boris Jelcinit në fillim të viteve të ‘90-ta të shekullit XX. Kjo ideologji, veçmas pas viteve 2000, pra me ardhjen në pushtet të presidentit aktual të Rusisë, Vladimir Putin, është shndërruar në ideologji shtetërore dhe, kësisoj , formëson politikën e brendshme dhe të jashtme ruse.

Tema qendrore që neo-eurazianizmi trashëgoi nga euroazianizmi klasik është kultura. Neo-euroazianistët, ashtu si pararendësit e tyre, i mbrojnë vlerat origjinale të popujve, theksojnë rëndësinë e vlerave historike dhe kulturore dhe kështu zhvillojnë një diskurs kundër tendencave globaliste të neo-liberalizmit, që përfaqëson paradigmën perëndimore. Neo-euroazianistët argumentojnë që shoqëritë euroaziatike, ndryshe nga shoqëritë atlantiste ose liberale, nuk mundë t’i përbrendësojnë dhe jetësojnë vlera si individualizmi, demokracia, liria etj. në formën dhe mënyrën e njëjtë se si ato jetësohen në vendet e botës perëndimore. Ato argumentojnë se vlerat kulturore dhe fetare të secilës shoqëri janë unike, se veçantia e shoqërisë në procesin historik krijon struktura kulturore të ndryshme dhe të pakrahasueshme nga njëra-tjetrën dhe se prandaj nuk është e mundur të krijohet një kriter se cila kulturë është më e qytetëruar e cila më pak e qytetëruar.

Neo-euroazianistët, për dallim nga eruoazianistët klasikë, duken se janë më të interesuar për gjeopolitikën. Në këtë kontekst, qëllimi kryesor i aktorëve politikë e intelektualë që e përfaqësojnë këtë lëvizje a doktrinë është vendosja e mendimit eruoaziatik si një element gjeostrategjik dhe gjeopolitik në politikën e jashtme ruse dhe në sistemin e marrëdhënieve ndërkombëtare si një fakt dhe strukturë teorike. Rusia nuk është as Lindje dhe as Perëndim. Rusia është një bosht më vete, në kuptimin gjeopolitik, dhe një qytetërim unik në aspektin etno-kulturor. Neo-euroazianistët, të cilët i përmbahen traditës “sllavofile” dhe të cilët besojnë se çdo gjë e keqe vjen nga Perëndimi, e shohin atë si një kërcënim për Rusinë. Ata argumentojnë se politika ndërkombëtare nuk përcaktohet në drejtim të miqësisë së përhershme, por në drejtim të interesit të përhershëm, dhe ata kundërshtojnë politikën e jashtme ruse që të përfshijë nocione të tilla si demokracia dhe të drejtat e njeriut. Neo-euroazianistët, në krye me Aleksandar Dugin-in, duke pranuar ose mbështetur vizionin e euroazianistëve klasikë, argumentojnë se vendet e eruoazisë duhet të bashkohen kundër botës atlantike dhe hegjemonisë amerikanë në botë. Madje, Dugin-i shkon aq larg, sa të argumentojë se Rusia, në kuadër të neo-euroazianizmit, duhet bërë përpjekje që vendet e Europës kontinentale, siç janë Gjermania dhe Franca, t’i shkëpusë nga koalicioni atlantist dhe të zhvillojë marrëdhënie të veçanta me këto shtete. Dugin-i thekson se vendet e BE-së, me kalimin e kohës, mund të shkëputen nga varësia e botës anglosaksone dhe se Rusia gjithashtu mund ta shtypë prirjen atlantiste, duke bashkëpunuar me Europën kontinentale.

Edhe euroazianizmi klasik, edhe neo-euroazianizmi, lindën si reagim ndaj kushteve të jashtme dhe të brendshme, të cilat ishin krijuar në fillim dhe në fund të shekullit XX. Për nacionalistët, monarkistët dhe antikomunistët e viteve 1920-të, politikat komuniste të bolshevikëve ishin të papranueshme, veçmas politika e jashtme, e cila pak a shumë duhej të ishte patjetër në harmoni me frymën e ideologjisë komuniste, pra me idenë e internacionalizmit. Ndërkaq për neo-euroazianistët shpërbërja e BRRS-së, që rezultoi me një Rusi të dobët, para së gjithash ekonomikisht dhe politikisht, si dhe me një Rusi e cila e humbi statusin e superfuqisë, ndërsa nga ana tjetër shpërfaqja e SHBA-ve si një fuqi hegjemoniste, si dhe rrethimi i Rusisë nga organizata mbrojtëse perëndimore NATO, ishin gjëra të papranueshme. Andaj në qendër të filozofisë dhe doktrinës së neo-eruoazianistëve qëndron ringjallja e Rusisë Cariste dhe rikthimi i Rusisë në skenën ndërkombëtare si një superfuqi botërore.

Doktrina “Fqinjët e Afërt”

Doktrina “fqinjët e afërt” u formulua në fillim të viteve 1990-të nga ministri i Jashtëm, Andrei Kozyrev, dhe ministri i Mbrojtjes, Pavel Grachev. Doktrina “fqinjët e afërt” i vendos parimet e politikës së jashtme ruse kundrejt shteteve të cilat e shpallën pavarësinë nga BRSS-ja (vendet baltike, Ukraina, Azia Qendrore dhe Kaukazi) pas shpërbërjes së saj. Sipas kësaj doktrine, e cila u mbështet nga (neo)euroazianistët, republikat e ish BRSS-së hynë në sferën e interesit gjeopolitik të Rusisë, pra këto republika përbëjnë hinterlandin e Rusisë dhe, kësisoj, Rusia pretendon se është përgjegjëse për vendosjen e paqes dhe stabilitetit në territorin e ish-Bashkimit Sovjetik. Nëpërmjet doktrinës “fqinjët e afërt”, Rusia këtë zonë gjeografike e shpallë “zonë me interes jetik”.

Parimet kryesore të kësaj doktrinë janë të lidhura ngushtë me vizionin e neo-eruoazianistëve se Rusia të ripozicionohet si një superfuqi botërore nëpërmjet vendosjes së hegjemonisë politike, kulturore dhe ekonomike në ish republikat e BRSS-së. Në këtë kontekst, sipas kësaj doktrine, Rusia është përgjegjëse për vendosjen e paqes dhe stabilitetit në këto republika; Rusia do të kujdeset për liritë dhe të drejtat e pakicave ruse në këto republika, madje nësë është e nevojshme Rusia do ta marrë të drejtën e përzierjes në punët e brendshme; duke pasur parasysh rolin e Rusisë si fuqi hegjemone mbi këto republika, çdo tentativë e këtyre republikave për anëtarësim në organizatat ndërkombëtare, veçmas në organizatat që Rusia i llogarit si instrumente hegjemoniste të SHBA-ve, siç është NATO, duhet marrë parasysh qëndrimi i Rusisë; përgatitja e një kuadri të përbashkët sigurie me këto republika, në përputhje me normat ligjore, për të vendosur ushtarët rusë në këto republika, duke ua dhënë statusin si “forca paqeruajtëse” dhe kështu duke krijuar një rrip sigurie përreth Rusisë.

Pse Ukraina?

Nëpër qarqet akademike dominon mendimi se për Rusinë Ukraina, bashkë me Bjellorusinë, kanë një rëndësi të veçantë në krahasim me ish republikat e tjera sovjetike. Ky status i “privilegjuar” i Ukrainës nga Rusia, mbase mund të ketë shumë arsye, por arsyet kryesore janë dy: pozita gjeostrategjike e Ukrainës si një shtet që e ka kufirin më të gjatë me Rusinë, dalja e Ukrainës në Detin e Zi, pozicioni i saj si një shtet që gjendet ndërmjet Rusisë dhe Europës etj. Ndërkaq, arsyeja e dytë ka të bëjë me dimensionin kulturor dhe historik, që ka Ukraina në botën sllave, rrjedhimisht me faktin historik se Ukraina është djepi i qytetërimit ortodoks ose qytetërimit sllav. Ukraina është vendi ku lindi ortodoksizmi dhe qendra nga ku u përhap drejt vendeve tjera sllave, përfshirë këtu edhe Rusinë. Po ashtu, historikisht Rusia e Kievit i paraprin Rusisë së Moskës. Kështu zhvillimet kulturore dhe politike ndërmjet shekujve IX dhe XII në kufijtë e sotëm të Ukrainës i paraprijnë krijimit të mëvonshëm të Rusisë së Moskës ose Rusisë së sotme. Në mesin e shumë arsyetimeve për këtë invazion a pushtim ushtarak (Rusia e emërton këtë pushtim si operacion special për çlirimin e Ukrainës nga neo-nazistët) është edhe fakti se Rusia, faktikisht, duke u bazuar në referencat historike dhe kulturore, e sheh Ukrainën si pjesë të natyrshme të saj dhe, rrjedhimisht, për estabilishmentin politik në Rusi nuk ka asnjë dallim ndërmjet kombit rus dhe atij ukrainas. Rusia, duke marrë për bazë referencat historike dhe kulturore, në fakt mohon kombësinë dhe shtetësinë e veçantë të Ukrainës. Presidenti Putin, në shkrimin më titull “Mbi unitetin historik të rusëve dhe ukrainasve”, të cilin e publikoi në korrik të vitit 2021, flet për rrënjët e përbashkëta historike dhe kulturore të rusëve dhe ukrainasve. Sllavizmi dhe ortodoksizmi janë dy postulatet mbi të cilat mbështetet ky unitet. Putini, në këtë shkrim, faktikisht mbron e tezen që nuk ekziston një identitet ukrainas i veçantë nga identiteti kombëtare rus. Në perceptimin e Putinit, Ukraina është një shtet artificial, për shkak se pavarësia në vitin 1918 iu fal nga bolshevikët dhe Lenini.

Shqetësimet e Rusisë mbi orientimin gjeopolitik të Ukrainës fillojnë aty nga mesi i viteve të 90-ta të shekullit të kaluar, atëherë kur edhe Ukraina shfaqi interesin e saj për anëtarësim në organizatat perëndimore, veçmas në NATO. Rusia, që nga fillimi, i është qasur kësaj nisme me një distancë dhe kritikë të theksuar, për shkak se për Putinin dhe (neo)eruoazianistët anëtarësimi i ish republikave sovjetike në NATO përbën një kërcënim real për sigurinë kombëtare të Rusisë. Anëtarësimi i vendeve ish komuniste të Europës Lindore dhe republikave ish sovjetike në NATO për elitat politike dhe intelektuale në Rusi perceptohet si një strategji se SHBA-së për ta rrethuar nga gjitha anët Rusinë, me qëllim që SHBA-ja të vazhdojë ta ruajë statusin e superfuqisë së vetme në botë. Për më tepër, zgjerimin e NATO-s drejt kufijve të Rusisë Putini e konsideron si një akt të pamoralshëm të SHBA-së dhe partnerëve të saj europianë, të e cilët shfrytëzuan pozicionin e dobët ndërkombëtarë dhe gjeopolitik të Rusisë së viteve të ‘90-ta, edhe përkundër faktit që në fillim të viteve të ‘90-ta Rusisë iu premtua se NATO nuk do të zgjerohet në vendet të cilat ajo i konsideron zona të influencës së saj. Shkurt, politikën e “derës së hapur” të NATO-së për pranimin e anëtarëve të rinj Rusia e konsideron si akt armiqësor dhe kërcënim ekzistencial.

Rusia, menjëherë pas ardhjes në krye të shtetit të presidentit Putin, bëri të qartë se do të bëjë gjithçka që duhet për ta parandaluar rrezikun që e kërcënon sigurinë e saj kombëtare dhe sfidimin e SHBA-ve si superfuqi e vetme globale. Vizionin e ri të “Rusisë së re”, pra Rusisë e cila do ta rikthehet si aktor global dhe kryesor në marrëdhëniet ndërkombëtare, presidenti Putin e bëri të ditur në fjalimin e tij të famshëm në konferencën e Munihut në vitin 2007, ku mes tjerash theksoi: “Në botën e sotme, një botë unipolare, është e papranueshme dhe e pamundur”. Ky fjalim shënon fillimin e doktrinës së Putinit, sipas së cilës Rusia me çdo kusht duhet ta rikthejë pozicionin e saj si superfuqi globale dhe kështu ta thyejë hegjemoninë e SHBA-së, që ajo e pat vendosur pas rënies së BRSS-së. Ndërkaq, rikthimin në skenën ndërkombëtare, si aktor global i rëndësishëm global dhe seriozitetin për ta sfiduar zgjerimin e NATO-s në hinterlandin e saj, Rusia e dëshmoi në vitin 2008, atëherë kur e sulmoi Gjeorgjinë, e cila ngjashëm me Ukrainën e filloi procesin e anëtarësimit në NATO. Por, Rusia nuk ndaloi këtu. Pasoi pushtimi i Krimesë dhe aneksimi i saj, si dhe pushtimi i rajoneve Donjeckë dhe Luhansk në Ukrainë. Sulmi ndaj Gjeorgjisë në vitin 2008 dhe shpallja e si krahina autonome të Osetisë Jugore dhe Abhazisë, aneksimi Krimesë dhe po ashtu pushtimi i Donjeckut dhe Luhansut në vitin 2014 dhe njohja e pavarësisë së Donjeckut dhe Luhanskut si republika autonome nga Rusia dhe, së fundi, pushtimi i Ukrainës, tregon qartë për seriozitetin e Rusisë për të parandaluar zgjerimin e NATO-së në këto zona.

Rusia e unifikoi NATO-n

Padyshim se sulmi i Rusisë në Ukrainë përbën një pikënisje të re në skenën ndërkombëtare. Sipas të gjitha gjasave, do të kemi ripërcaktim të ekuilibrave gjeopolitikë, madje shumë kush flet edhe për krijimin e një rendi të ri botëror. Konstelacionet e krijuara do të gjenerojnë aleanca të reja dhe ripozicionime të ndryshme të aktorëve politikë. Detyrimisht do të shohim një afrim më të theksuar ndërmjet Kinës dhe Rusisë. Turqia definitivisht po ngrihet si një aktor i rëndësishëm rajonal edhe global, ndërsa SHBA-ja mbase do të detyrohet ta ndryshojnë politikën e saj ndaj disa shteteve ta cilat i ka llogaritur armiqësore, siç është Irani dhe Venezuela, për shkak të bashkëpunimit në fushën e energjisë, kjo me qëllim të pavarësimit të partnerëve të saj nga gazi dhe nafta ruse etj. Por, njëri nga efektet kryesore që ka shkaktuar situata pa dyshim është konsolidimi dhe unifikimi i NATO-s dhe i vetë Europës. Ishte shumë evidente që viteve të fundit NATO kishte hyrë në një lloj krize, e cila rrezikonte dezintegrimin e plotë të tij. Arsyet, të cilat çuan në problematizimin e vetë ekzistencës së NATO-s, ishin të shumta. Njëra nga arsyet kryesore ishte fakti se NATO, pas rrënimit të BRSS-së, faktikisht e humbi shkakun pse ishte krijuar. (NATO u krijua si një organizatë sigurie për t’u mbrojtur nga rreziku sovjetik. Meqenëse në vitin1990 Bashkimi Sovjetik dhe Pakti i Varshavës pushoi së ekzistuari, NATO hasi në vështirësi për ta legjitimuar ekzistencën e saj dhe për ta kuptimësuar rolin e vet.) Ndërkaq një arsye tjetër që e vuri në pikëpyetje ekzistencën e NATO-s ishte ideja e krijimit të një ushtrie të përbashkët të vendeve anëtare të BE-së, si një tentativë e vendeve kryesore të BE-së, Gjermanisë dhe, veçmas, Francës për t’u pavarësuar nga ndikimi amerikan.

Ndërkaq, me sulmin e Rusisë ndaj Ukrainës, brenda 24 orëve ndryshoi gjithçka në kampin perëndimor. I dimë të gjithë deklaratat e presidentit paraprak amerikan Trump, kur ai kërcënohej për shpërbërje të NATO-s. E dimë të gjithë edhe deklaratën e famshme të presidentit Makron që e shpalli NATO-n para “vdekjes klinike” dhe e dimë të gjithë hezitimin e Gjermanisë për të rritur buxhetin ushtarak në 2 për qind të BDP-së së përgjithshme. Tani, nga një situatë e tillë që vërtet filloi t’i dridh themelet e kësaj organizate, por jo vetëm, kur gjithë ky diskurs rrezikonte edhe partneritetin e vendeve të BE-së me SHBA-në, shohim një unitet të plotë ndërmjet vendeve anëtare të NATO-s kundër agresionit rus, shohim një Gjermani e cila do ta rrisë buxhetin ushtarak në 100 miliardë euro, që në fakt paraqet një hap me karakter revolucionar dhe po ashtu shohin një Europë e cila me çdo kush përpiqet të pavarësohet nga importi i energjisë ruse. Putini dhe Rusia, në fakt, me këtë situatë, mbase në mënyrë të pavetëdijshme ndihmuan në unifikimin e botës perëndimore dhe e legjitimuan ekzistencën e NATO-s si një organizatë ushtarake përgjegjëse për mbrojtjen e anëtarëve të saj nga rreziku rus. Për të qenë më i drejtpërdrejtë, Putini dhe Rusia i kanë bërë një shërbim SHBA-së, e cila në mesin e të gjitha anëtareve të NATO-s është me e interesuara për ruajtjen e ekzistencën së kësaj organizate.

Çfarë dëshiron Putini?

Ajo që sot dëshiron Rusia dhe Putini është çlirimi nga psikologjia e të qenit inferior kundrejt Perëndimit, psikologji e cila e kaploi këtë shtet me shpërbërjen e Bashkimit Sovjetik. Për estabilishmentin aktual politik në Rusi dhe për vetë presidentin Putin shpërbërja e BRSS-së paraqet një gabim strategjik që mund tëarrezikojë ekzistencën e vetë Rusisë. Politikat e sotme të Rusisë, në planin ndërkombëtar dhe ekonomik, janë përpjekje për rikthimin në kohërat e lavdishme të Perandorisë Ruse si një aktor themelor në skenën ndërkombëtare. Ndërkaq, nëpërmjet pushtimit të Ukrainës, Rusia i dërgon një mesazh të fuqishëm botës perëndimore se hegjemonia, veçmas e SHBA-së, ka filluar të zbehet dhe se ajo duhet të pajtohet më faktin që Rusia është kthyer në skenën ndërkombëtare si një superfuqi botërore. Tanimë dita-ditës opinioni publik ka filluar ta kuptojë faktin se në Ukrainë, në fakt, përplasen Rusia dhe SHBA-ja. Se a do t’i arrijë qëllimet gjeopolitike Putini dhe se kush do të dalë fitues nga kjo luftë, mbetet të shihet, por një gjë është e sigurt: pas këtij sulmi do të jemi dëshmitarë të ripërcaktimit dhe ridefinimit të rendit ndërkombëtar.