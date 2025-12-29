Përparim Rama reagon për rezultatin e LDK-së, ka disa fjalë për Lumir Abdixhikun
Kryetari i Komunës së Prishtinës, Përparim Rama ka reaguar lidhur me rezultatin e LDK-së në zgjedhjet e djeshme parlamentare.
Në një postim në Facebook, Rama ka shkruar fjalë lavdëruese për kryetarin e LDK-së, Lumir Abdixhiku, duke thënë se ai udhëhoqi një proces të thellë reformues brenda partisë.
“Në një moment sfidues për demokracinë dhe etikën publike, Lumir Abdixhiku përfaqëson një model të lidershipit të përgjegjshëm. Ai udhëhoqi një proces të thellë reformues brenda Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), duke e orientuar partinë drejt standardeve programore, profesionale dhe morale që i shërbejnë interesit publik dhe jo kalkulimeve afatshkurtra politike.
Investimi i tij në një program substancial dhe në një ekip përfaqësues dhe kompetent është një deklaratë e qartë se politika duhet të ndërtohet mbi ide, vlera dhe kapacitete reale”, shkruan Rama në postimin e tij.
Sipas kreut të Prishtinës, Lumiri, me vetëdije të plotë politike, refuzoi të bëhet pjesë e diskursit fyes dhe përçarës që ka dëmtuar për vite me radhë kulturën politike në vend.
“Ai refuzoi nënçmimin e kundërshtarëve politikë, duke zgjedhur maturinë, respektin institucional dhe gjuhën e përgjegjshme si mjete të konkurrencës demokratike. Kjo qasje nuk është shenjë dobësie, por shprehje e një lidershipi të sigurt në vlera dhe të përkushtuar ndaj standardeve demokratike.
Ai mori përgjegjësi për proceset e rëndësishme me interes kombëtar, pa shmangie dhe pa populizëm, duke dëshmuar se politika e përgjegjshme kërkon llogaridhënie dhe guxim për të mbajtur barrën e vendimeve të mëdha”, theksoi Rama.
Për Përparim Ramën, fakti që Abdixhiku pranoi rezultatin me dinjitet, dëshmon vizionin, pjekurinë dhe progresin e tij si politikan.
“Vizionin e tij e dëshmoi edhe përmes zgjedhjes së njerëzve jashtë partisë për t’u shërbyer qytetarëve, duke përfshirë edhe kandidimin tim për kryetar të Kryeqytetit, si tregues i bindjes së tij se përgatitja profesionale, integriteti dhe kompetenca janë mbi ngjyrat politike. Ky është një standard që e afron politikën me shtetin dhe jo me interesin e ngushtë partiak dhe është per tu marr shembull.
Me dinjitet institucional e udhëhoqi procesin dhe me po aq dinjitet mbrëmë e pranoi rezultatin, duke treguar respekt për rregullat demokratike dhe për vullnetin e qytetarëve.
Kjo qasje dëshmon vizionin, pjekurinë dhe progresin e tij si politikan. Ky është modeli i lidershipit që ndërton dhe që bashkon shoqërinë, dhe që i duhet vendit edhe në të ardhmen”, përfundoi Rama.