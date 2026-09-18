Përparim Bajrami dhe të dyshuarit e tjerë deklarohen të pafajshëm në rastin “Lotaria Shtetërore”
Ish-drejtori i Lotarisë Shtetërore, Përparim Bajrami, deklaroi se nuk ndihet fajtor në rastin “Lotaria Shtetërore” në gjykimin e sotëm në Gjykatën Themelore Penale në Shkup.
Në gjykimin që filloi javën e kaluar, të gjithë të akuzuarit deklaruan se nuk janë fajtorë, përveç Bajramit, i cili nuk ishte ende i disponueshëm për organet e zbatimit të ligjit në seancën e parë dëgjimore, dhe të pandehurit Bashkim Avdi, i cili deklaroi se nuk e kuptonte akuzën kundër tij dhe kërkoi që ajo t’i dorëzohej me shkrim në gjuhën e tij amtare shqipe.
Në seancën e sotme dëgjimore, i akuzuari Avdi gjithashtu deklaroi se nuk ndihet fajtor.
Bajrami, së bashku me ish-zëvendëskryeministrin Artan Grubi, Metodija Dimovski, Skender Mehmeti, Bojan Janev, Fatmir Ramadanovski, Aleksandar Dimitrioski dhe Bashkim Avdiu, akuzohen për tejkalim të autoritetit zyrtar dhe shkaktim dëmi ndaj “Lotarisë Shtetërore” në shumën prej 596.125.511 denarësh.
Pas ikjes nga vendi, për Bajramin u lëshua një urdhër arresti ndërkombëtar. Më 9 shtator, ai u dorëzua vetë në pikën kufitare “Bllacë”, pas së cilës u dërgua në burgun në Shkup për të vuajtur masën e paraburgimit të përcaktuar më parë.