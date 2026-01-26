Përmirësohet shëndeti i Michael Schumacher
Kampioni i Formula 1, Michael Schumacher, nuk është më i detyruar të qëndrojë në shtrat 12 vjet pas dëmtimit të rëndë në kokë që pësoi gjatë një aksidenti me ski në Alpet Franceze në vitin 2013.
Burime pranë familjes i kanë thënë mediave se 57-vjeçari tashmë mund të ulet në karrocë dhe të lëvizë në pronat e tij në Majorka dhe afër Liqenit të Gjenevës.
Schumacher vazhdon të marrë kujdes 24 orë në ditë nga gruaja e tij, Corinna, dhe një ekip i stafit mjekësor. Sipas burimeve, ai kupton disa nga gjërat që ndodhin përreth tij, por jo gjithçka.
Që nga aksidenti, Schumacher nuk është parë kurrë në publik. Në vitin 2024, pati zëra se ai mund të shfaqej në dasmën e vajzës së tij, Gina-Maria, por kjo nuk ndodhi. Vitin e kaluar, tre ish-punonjës të familjes u dënuan pasi kërcënuan të publikojnë qindra foto të Schumacher në gjendjen e tij të tanishme.
Së fundmi, vajza e tij ndau një foto të rrallë të familjes para aksidentit, me mbishkrimin: “Më të mirat përgjithmonë. Gëzuar ditëlindjen baba.”