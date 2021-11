Përmes një kontrolli të ri, Instagram do të përpiqet të zbulojë nëse jeni robot apo njeri

Për të luftuar numrin në rritje të robotëve, Instagram do t’u kërkojë përdoruesve të vërtetojnë në formën e video-selfieve të shkurtra. Nuk dihet ende se kur do të prezantohet funksioni në fjalë.Instagram, sipas një postimi të ri nga konsulenti Matt Navarre, ka filluar t’u kërkojë disa përdoruesve të fotografojnë fytyrën e tyre nga këndvështrime të shumta për të verifikuar se janë njerëzit e duhur.

Rrjeti social ka luftuar prej kohësh me robotët që lënë spam (email-a të padëshirueshëm) në komente, i bezdisin njerëzit dhe përdoren për të rritur artificialisht numrin e pëlqimeve dhe ndjekësve. Është e mundur që Meta, kompania e njohur deri vonë si Facebook, po përpiqet të zvogëlojë numrin e roboteve në platformë në këtë mënyrë.

Zhvilluesit XDA pretendojnë se kompania filloi testimin e kësaj veçorie vitin e kaluar, por se hasi në vështirësi teknike. Këtë e vërteton numri i madh i përdoruesve të cilët kanë postuar edhe se si aplikacioni u ka kërkuar të bëjnë video selfie.Një tjetër autore në Twitter, Bettina Makalintal, postoi një pamje nga ekrani ku mund të shohë një hap në të cilin Instagrami kërkon të regjistrojë një video selfie me theks në “të gjitha cepat e fytyrës tuaj” për të kontrolluar nëse jeni personi apo roboti i duhur.Është e paqartë nëse kjo veçori do të vazhdojë të testohet apo po vjen ngadalë për të gjithë përdoruesit. Meta nuk ka komentuar nëse, pa dyshim, ky kontroll do të jetë i detyrueshëm për të gjithë përdoruesit, ndonëse Instagrami njoftoi fjalë për fjalë në Twitter se llogaritë e dyshimta do të pranojnë një kërkesë për një video selfie. Kompania gjithashtu thekson se kjo veçori nuk përdor njohjen e fytyrës dhe se pamjet shikohen nga ekipet brenda vetë rrjetit social.