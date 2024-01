Përmes IPARD 3 mbështetje 100 për qind deri në maksimum një milion euro për projekte të komunave rurale

Drejtori i Agjencisë Pagesore, Nikica Baçovski informoi se po punohet në mënyrë aktive në akreditimin e masës së re IPARD 3, e cila do të jetë e dedikuar vetëm për komunat rurale. Masa është quajtur Infrastruktura publike rurale dhe parasheh mbështetje të projekteve të përgatitura nga komunat rurale për rrugë, ujësjellës, kanalizime, shtëpi kulture, kënde lojërash, parqe,… Për këto projekte, siç tha Baçovski, komunat do të marrin 100 për qind mbështetje financiare nga shuma e investimit, por jo më shumë se një milion euro.

“Shfrytëzues të masës do të ishin direkt vetëqeverisjet lokale, ndërsa qëllimi është që të mundësohet thirrje në të cilën do të paraqiten me projekte konkrete. Korniza është shumë e gjërë. Për fat të keq, nuk do tu japim para Qendrës ose Aerodromit, por, për fat të mirë, në thirrje do të mund të paraqiten vetëm komuna rurale, të cilat nuk tejkalojnë 30.000 banorë në bazë të regjistrimit të fundit”, sqaroi Baçovski i cili mori pjesë në panelin “Bujqësi dhe zhvillim i barabartë rajonal – mundësi dhe perspektiva të BE-së” që u mbajt në kuadër të konferencës “Vit i mundësive evropiane”.

