Përmbytjet vdekjeprurëse në Brazil, shkon në 126 numri i viktimave

Jugu i Brazilit, pjesa më e madhe e të cilit është nën ujë, po përgatitet për shira të dendur këtë fundjavë pasi numri i të vdekurve nga përmbytjet në ditët e fundit është rritur në të paktën 126 dhe një numër i madh njerëzish janë zhvendosur.

Shirat e rrëmbyeshëm që goditën shtetin e Rio Grande do Sul javën e kaluar shkaktuan përmbytje të lumenjve që prekën afro dy milionë njerëz dhe plagosën 756, sipas të dhënave të fundit të publikuara të premten mbrëma nga Mbrojtja Civile.

This Brazilian man is using a wheel loader to help rescue people impacted by floods in Brazil's Eldorado do Sul pic.twitter.com/QJtEMn3JGf

