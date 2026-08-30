Përmbytjet në Nepal, mbi 750 të vdekur
Të paktën 752 persona kanë humbur jetën dhe më shumë se 2,500 të tjerë rezultojnë të zhdukur në Nepal, pas përmbytjeve të rënda që goditën vendin të mërkurën.
Në Tibet, autoritetet kanë raportuar 16 viktima dhe 546 persona të zhdukur, sipas mediave shtetërore kineze. Vlerësimi i plotë i pasojave në këtë zonë është bërë më i vështirë për shkak të terrenit të ashpër dhe kushteve të vështira të motit.
Rreth 20,000 forca të sigurisë janë angazhuar në operacionet e kërkim-shpëtimit përgjatë kufirit Nepal-Tibet. Kombet e Bashkuara kanë paralajmëruar se terreni i vështirë dhe reshjet e shiut po e bëjnë shpërndarjen e ndihmave “jashtëzakonisht të vështirë”.
Ndërkohë, autoritetet kineze po monitorojnë një liqen të ri të formuar pas një rrëshqitjeje masive dheu, e cila u zbulua të shtunën.
Ekspertët paralajmërojnë se një tjetër përmbytje mund të shkaktojë pasoja të rënda, edhe nëse do të ishte më e vogël se vala e parë e katastrofës.