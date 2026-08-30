Përmbytjet në Nepal, mbi 750 të vdekur

Përmbytjet në Nepal, mbi 750 të vdekur

Të paktën 752 persona kanë humbur jetën dhe më shumë se 2,500 të tjerë rezultojnë të zhdukur në Nepal, pas përmbytjeve të rënda që goditën vendin të mërkurën.

MARKETING

Description of image

Në Tibet, autoritetet kanë raportuar 16 viktima dhe 546 persona të zhdukur, sipas mediave shtetërore kineze. Vlerësimi i plotë i pasojave në këtë zonë është bërë më i vështirë për shkak të terrenit të ashpër dhe kushteve të vështira të motit.

Rreth 20,000 forca të sigurisë janë angazhuar në operacionet e kërkim-shpëtimit përgjatë kufirit Nepal-Tibet. Kombet e Bashkuara kanë paralajmëruar se terreni i vështirë dhe reshjet e shiut po e bëjnë shpërndarjen e ndihmave “jashtëzakonisht të vështirë”.

Ndërkohë, autoritetet kineze po monitorojnë një liqen të ri të formuar pas një rrëshqitjeje masive dheu, e cila u zbulua të shtunën.

Ekspertët paralajmërojnë se një tjetër përmbytje mund të shkaktojë pasoja të rënda, edhe nëse do të ishte më e vogël se vala e parë e katastrofës.

MARKETING

Të ngjajshme

16 të vdekur dhe 546 të zhdukur në Tibet të Kinës, për shkak të rrëshqitjes së dheut

16 të vdekur dhe 546 të zhdukur në Tibet të Kinës, për shkak të rrëshqitjes së dheut

Maduro publikon foto nga qelia në SHBA, ja mesazhi që dha ish-Presidenti i Venezuelës

Maduro publikon foto nga qelia në SHBA, ja mesazhi që dha ish-Presidenti i Venezuelës

Presidenti i Finlandës: Rusia nuk do të rrezikonte të sulmonte NATO-n, aleancën më të fortë në botë

Presidenti i Finlandës: Rusia nuk do të rrezikonte të sulmonte NATO-n, aleancën më të fortë në botë

Të zhdukurit gjatë luftës, Kurti: S’mund të presim deri në 2044-ën për hapjen e arkivave të Serbisë

Të zhdukurit gjatë luftës, Kurti: S’mund të presim deri në 2044-ën për hapjen e arkivave të Serbisë

Erdogan: Turqia mobilizoi të gjitha burimet pas përmbysjes së anijes së pasagjerëve në brigjet e Qipros Veriore

Erdogan: Turqia mobilizoi të gjitha burimet pas përmbysjes së anijes së pasagjerëve në brigjet e Qipros Veriore

Rusia thotë se po përgatit sulme masive ndaj objekteve energjetike të Ukrainës

Rusia thotë se po përgatit sulme masive ndaj objekteve energjetike të Ukrainës