Përmbytjet në Durrës, kallëzohet në SPAK kryebashkiakja Emiriana Sako

Përmbytjet në Durrës, kallëzohet në SPAK kryebashkiakja Emiriana Sako

Kryetarja e Bashkisë së Durrësit, Emiriana Sako, është kallëzuar sot në SPAK. Situata e përmbytjeve në qytet ka reflektuar edhe në një kallëzim penal ndaj zyrtares.

Anëtarja e Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike, Ilirjana Kuçana, ka depozituar sot në Strukturën e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, SPAK, një kallëzim penal ndaj kryetares së Bashkisë Durrës, Emirjana Sako, si dhe ndaj institucioneve të tjera, për veprën penale “Shpërdorim i detyrës në bashkëpunim”, të parashikuar nga neni 248 i Kodit Penal.

Sipas kallëzimit, i cili përfshin gjithashtu Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural dhe Drejtorinë e Ujitjes dhe Kullimit Durrës, dyshohet se personat dhe institucionet e përfshira mund të kenë shpërdoruar fonde publike dhe detyra të tjera zyrtare, duke kontribuar në përkeqësimin e situatës së përmbytjeve në qytetin e Durrësit.

Kallëzimi thekson se hetimi mund të zbulojë edhe veprime të tjera penale të kryera në bashkëpunim nga personat dhe institucionet e përfshira. Dokumenti ligjor referon Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, Kodin Penal dhe ligjet për vetëqeverisjen vendore dhe administrimin e ujitjes dhe të kullimit.

MARKETING

Të ngjajshme

ESHS-Maqedoni: Inflacioni në dhjetor ishte 4.1%

ESHS-Maqedoni: Inflacioni në dhjetor ishte 4.1%

“Maduro mund të ketë një pasuri prej 3.8 miliardë dollarë”

“Maduro mund të ketë një pasuri prej 3.8 miliardë dollarë”

Ministria siriane e Shëndetësisë: Pesë të vdekur, 33 të plagosur nga sulmet e SDF-së në Halep

Ministria siriane e Shëndetësisë: Pesë të vdekur, 33 të plagosur nga sulmet e SDF-së në Halep

MPJ e Bullgarisë: Kemi qëndrim konsistent ndaj Maqedonisë, anashkalimi i Marrëveshjes për Fqinjësi të Mirë është humbje kohe

MPJ e Bullgarisë: Kemi qëndrim konsistent ndaj Maqedonisë, anashkalimi i Marrëveshjes për Fqinjësi të Mirë është humbje kohe

Mashtrim me banesa, shkupjanja 23-vjeçare në pranga!

Mashtrim me banesa, shkupjanja 23-vjeçare në pranga!

Rezervat devizore rriten në 4.9 miliardë euro

Rezervat devizore rriten në 4.9 miliardë euro