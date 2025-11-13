Përmbytje masive vazhdojnë në rajonin Mekong Delta në Vietnam
Përmbytje të pjesshme mbeten të dukshme në rajonin Mekong Delta në Vietnam, me disa zona në provinca si Ca Mau që për disa javë qëndrojnë të zhytura në ujë, raporton Anadolu.
Pas një prej stinëve më të dendura të shirave dhe tajfuneve në dekada, Mekong Delta vazhdon të përjetojë nivele të larta të ujit dhe përmbytje të pjesshme përgjatë lumit Mekong dhe degëve të tij.
Shiu i vazhdueshëm mbetet një rrezik i lartë për përmbytje të mëtejshme në të gjithë rajonin.
Tajfuni Kalmaegi, i cili goditi vendin javën e kaluar, ishte i fundit në një seri stuhish që goditën Vietnamin këtë vit, duke shkaktuar humbje të konsiderueshme njerëzore dhe materiale, me dëme fillestare të vlerësuara në afër 268 milionë dollarë.