Përmbytje katastrofike në Filipine, lumenjtë mbulohen nga mbeturinat

Përmbytje katastrofike në Filipine, lumenjtë mbulohen nga mbeturinat

Filipinet po përballen me reshje të jashtëzakonshme që prej 1 gushtit, duke shkaktuar përmbytje, rrëshqitje dheu dhe aksidente, ndërsa të paktën 16 persona kanë humbur jetën.

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Sasia e reshjeve ka kaluar 1,400 milimetra, një nivel që tejkalon atë që vendi merr normalisht gjatë gjithë muajit.

Në Manila, reshjet e dendura kanë sjellë një tjetër problem serioz. Në zonën e Baclaran, një lumë është mbushur me sasi të mëdha mbeturinash, duke krijuar një shtresë të dendur me plastikë, goma, rroba dhe materiale stiropori.

Punonjësit e pastrimit nisën fillimisht largimin manual të mbetjeve, por për shkak të përmasave të grumbullimit u përdorën edhe mjete të rënda. Autoritetet vlerësojnë se mbeturinat e mbledhura mund të mbushin më shumë se 100 kamionë.

 

 

Autoritetet filipinase paralajmërojnë se mbetjet e grumbulluara në lumenj dhe kanale janë një faktor që përkeqëson përmbytjet, duke penguar rrjedhjen normale të ujit.

Ministri i Punëve Publike, Vince Dizon, deklaroi se ujërat e përmbytjeve kanë nisur të tërhiqen në disa zona, por theksoi nevojën për të korrigjuar problemet e krijuara nga projektet e menaxhimit të përmbytjeve ndër vite.

Filipinet janë një nga vendet më të ekspozuara ndaj fenomeneve ekstreme të motit, pasi ndodhen në rrugën e cikloneve të Paqësorit dhe përballen mesatarisht me rreth 20 stuhi dhe tajfune çdo vit. Shkencëtarët paralajmërojnë se ndryshimet klimatike po ndikojnë në shpeshtësinë dhe intensitetin e këtyre fenomeneve.

 

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