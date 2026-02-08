Përmbysje e çmendur ndaj Liverpool, City feston pas fundit dramatik
Manchester City fitoi 2-1 me përmbysje ndaj Liverpool, në supersfidën e javës së 25-të në Premier League.
“Qytetarët” ia dolën të marrin 3 pikë të arta në garën për titull, pas një fundi spektakolar dhe dramatik në “Anfield”.
Pjesa e parë u mbyll ma gola, ndërsa e dyta ishte tjetër histori. Liverpool kaloi në avantazh me golin e Saoboszlai në minutën e 74-t.
Miqtë nuk u dorëzuan dhe në minutën e 84-t barazuan shifrat me Bernardo Silvën. Përmbysja e madhe u realizua në minutën e 93-të, kur Haaland shënoi nga penalltia, duke i dhënë avantazhit Cityt.
Në minutën e 100-të, skuadra e Guardiolës shënoi edhe të tretin me Cherki, por goli u anulua për faull gjatë aksionit nga Haaland, ndërsa Szoboszlai u ndëshkua me të kuq, pasi gjatë aksionit ndaloi Haaland në mënyrë të parregullt.
Me këtë fitore, City mban vendin e dytë me 50 pikë, në ndjekje të Arsenalit kryesues, që ka 6 pikë më shumë. Liverpool mbetet në vendin e gjashtë me 39 pikë.