Përmbyset një varkë me 11 persona në Serbi, raportohet për disa viktima
Një varkë që transportonte 11 persona u përmbys vonë të dielën midis Baçko Novo Selos dhe Plavnas, në komunën e Baç-it, në Serbinë perëndimore, dhe sipas informacioneve fillestare jozyrtare, ka edhe viktima, transmeton Anadolu.
Në bordin e anijes në lumin Danub, ndodheshin dhjetë shtetas kinezë dhe një shtetas serb, i cili besohet se ishte kapiteni i anijes.
Patrullat e policisë, ekipet e emergjencës dhe njësitë e shërbimit kufitar nga Serbia dhe Kroacia janë të pranishëm në terren ndërsa jozyrtarisht, tre persona të tjerë janë duke u kërkuar, raportoi Tanjug.