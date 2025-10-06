Përmbyset një varkë me 11 persona në Serbi, raportohet për disa viktima

Një varkë që transportonte 11 persona u përmbys vonë të dielën midis Baçko Novo Selos dhe Plavnas, në komunën e Baç-it, në Serbinë perëndimore, dhe sipas informacioneve fillestare jozyrtare, ka edhe viktima, transmeton Anadolu.

Në bordin e anijes në lumin Danub, ndodheshin dhjetë shtetas kinezë dhe një shtetas serb, i cili besohet se ishte kapiteni i anijes.

Patrullat e policisë, ekipet e emergjencës dhe njësitë e shërbimit kufitar nga Serbia dhe Kroacia janë të pranishëm në terren ndërsa jozyrtarisht, tre persona të tjerë janë duke u kërkuar, raportoi Tanjug.

