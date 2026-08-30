Përmbyset anija e pasagjerëve pranë brigjeve të Republikës Turke të Qipros Veriore, kryeministri njofton për viktima
Një anije pasagjerësh me 267 persona në bord është përmbysur në ujërat pranë brigjeve të Kyrenias në Republikën Turke të Qipros Veriore (TRNC), ndërkohë që kryeministri i vendit Unal Ustel konfirmoi se ka viktima, duke thënë se të gjitha burimet në dispozicion janë mobilizuar për operacionet e shpëtimit.
Ustel për Anadolu foli për situatën e fundit pas incidentit pranë Kyrenias.
Duke konfirmuar viktima nga aksidenti, Ustel tha: “Së bashku me rojën bregdetare, njerëzit tanë nxituan drejt vendngjarjes. Të gjithë ata që kishin varka shkuan për të ndihmuar. Ekipet tona mjekësore janë të gatshme dhe kemi bërë të gjitha përgatitjet e nevojshme”.
Ustel tha se autoritetet po e ndjekin nga afër situatën.
“Në bord kishte 259 pasagjerë dhe tetë anëtarë të ekuipazhit. Anija duhej të udhëtonte dje drejt Turqisë, por u nis sot për shkak të kushteve të motit. Megjithatë, ajo u godit fillimisht nga një valë dhe, ndërsa kapiteni po përpiqej të rimerrte kontrollin, anija filloi të merrte ujë pasi u godit nga një valë e dytë”, tha ai.
Ndërkohë, në një deklaratë të veçantë, zëvendëspresidenti i Turqisë, Cevdet Yilmaz, tha në platformën turke NSosyal se operacionet e kërkim-shpëtimit, të nisura nga njësitë e rojës bregdetare të TRNC-së dhe Turqisë, së bashku me institucionet përkatëse, po vazhdojnë pa ndërprerje.
“Në këtë pikë, prioriteti ynë kryesor është shpëtimi i pasagjerëve dhe ekuipazhit. Po e ndjekim nga afër këtë incident tragjik dhe po ofrojmë çdo lloj mbështetjeje për përpjekjet e kërkim-shpëtimit”, tha Yilmaz.
“U përcjell urimet e mia më të mira pasagjerëve dhe ekuipazhit në bord, si dhe kombit tonë”, shtoi ai.
Anija private e pasagjerëve u nis nga Porti i Kyrenias rreth orës 12:30 sipas kohës lokale drejt Portit Tasucu në provincën jugore turke Mersin, por filloi të merrte ujë për një arsye ende të panjohur, pak pas largimit nga porti.
Pasi anija filloi të merrte ujë, kapiteni dërgoi sinjal emergjence, pas së cilit roja bregdetare dhe autoritetet portuale dërguan ekipet e shpëtimit në zonë.