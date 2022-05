Përkrahje e fuqishme nga Italia për integrimin evropian, zgjerimi është vendimtar për Evropën

Italia është partner i rëndësishëm politik dhe ekonomik i Maqedonisë së Veriut, kurse rezultatet e arritura të vendit tonë në rrugën e integrimeve evropiane duhet të kenë përfundim adekuat me hapjen e menjëhershme të negociatave për anëtarësim.

Këto ishin pikat kryesore nga takimi i djeshëm i kryeministrit Dimitar Kovaçevski me homologun e tij italian Mario Dragi, i cili u zhvillua gjatë vizitës dyditore të delegacionit të Maqedonisë në Romë me rastin e 24 majit – Ditës së Vëllezërve të shenjtë Ciril dhe Metodi.

Të dy kryeministrat ishin të përpiktë se zgjerimi i Bashkimit Evropian është kyç për rajonin dhe prosperitetin e Evropës.

Pas takimit, kryeministri Kovaçevski tha se kemi mbështetje të fuqishme dhe të vazhdueshme nga Italia për procesin e integrimit në BE.

Nga pres sherbimi qeveritar informuan se të dy kryeministrat ranë dakord që zgjerimi i BE-së duhet parë nga pikëpamja gjeopolitike, si çështje sigurie thelbësore për stabilitetin dhe prosperitetin e të gjithë rajonit dhe Evropës.

U potencua se BE-ja duhet të njohë momentin dhe të marrë parasysh faktin se Maqedonia e Veriut dënoi luftën në Ukrainë dhe e harmonizoi plotësisht me politikën e jashtme të BE-së, si partnerë të vërtetë dhe të besueshëm, që ndajnë të njëjtat vlera të një të lire dhe bota demokratike.

Kryeministri Kovaçevski, i cili udhëhoqi delegacionin e Maqedonisë me rastin e Ditës së vëllezërve të shenjtë Ciril dhe Metodi, u takua edhe me kryeministrin bullgar Kiril Petkov, pas së cilës tha se bisedimet ndërmjet ekipeve të ekspertëve të Ministrive të Punëve të Jashtme vazhdojnë dhe kur të ketë progres të shpallur më pas në nivel ministror.

“Takimi u shfrytëzua edhe për një bisedë lidhur me nevojën e vazhdimit të dialogut për zhbllokimin e procesit të hapjes së negociatave ndërmjet Maqedonisë së Veriut dhe BE-së. Në bisedë me kryeministrin Petkov, kryeministri Kovaçevski theksoi se përfitimi më i madh për të dyja vendet është zhbllokimi i procesit të anëtarësimit me zgjidhje të bazuara në vlerat evropiane të mbështetura dhe të pranuara nga të dyja palët duke respektuar dinjitetin e qytetarëve”, njoftoi shërbimi qeveritar për informim pas takimit.

Ndryshe, dje në korniza të shënimit të Ditës së Shën Cirilit dhe Metodit, delegacioni i Maqedonisë dha nderime para varit të Shën Cirilit në bazilikën San Klemente.

Në kinemanë “Ticijano” u shfaq dokumentari “Toka e mjaltit” me regji të Tamara Kotevskas, i cili u prezantua me iniciativën e Ambasadës së Maqedonisë në Romë dhe Asoacionit “Gratë diplomate” në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Italisë (ACDMAE).

Të hënën, kryeministri Kovaçevski gjatë vizitës së tij në Vatikan dhe Romë zhvilloi një takim tet-a-tete dhe më pas një audiencë me Shenjtërinë e Tij Papa Françeskun.

Në takim u theksua roli i vëllezërve të shenjtë Ciril dhe Metodi, të cilët me misionin e tyre përhapën krishterimin në një gjuhë të kuptueshme për popujt sllavë dhe kryen misionin e lidhjes së popujve të Evropës. Maqedonia e Veriut dhe Vatikani, që nga vendosja e marrëdhënieve diplomatike 28 vjet më parë, me përkushtim dhe respekt të ndërsjellë ndërtuan miqësi të bazuar në traditat e përbashkëta historike, kulturore dhe fetare dhe figura të rëndësishme si shenjtorët Cirili e Metodi dhe e Shenjta Nënë Tereza, u theksuan në takim.

Kryeministri Kovaçevski, së bashku me ministrin e Punëve të Jashtme Bujar Osmani, realizuan takim me Sekretarin e shtetit të Selisë së shenjtë Pietro Parolin dhe Sekretarin për marrëdhënie me vendet tjera, Paul Riçard Gallager, ku u theksua se marrëdhëniet diplomatike në mes të Maqedonisë së Veriut dhe Vatikani po zhvillohen vazhdimisht, niveli i besimit, mirëkuptimit dhe miqësisë reciproke.

Programi për nder të Ditës së edukatorëve sllavë të shenjtorëve Ciril dhe Metodi, të hënën u përmbyll me vendosjen e kurorës në pllakën përkujtimore në gjuhën maqedonase në bazilikën e papës Santa Maria Maxhore.

Në pjesën kulturo-artistike, të hënën në sallën “Baldini” në Romë u mbajt koncerti i tenorit të njohur Blagoj Nacoski, i cili performoi me pianistin Alesando D’Agostini.

Delegacionet shtetërore nga vendi tradicionalisht çdo vit bëjnë homazhe për Ditën e Iluministëve gjithsllavë në Romë dhe Vatikan.