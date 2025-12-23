Përjashtohen gjashtë deputetët e PD-së pas kaosit në Kuvend

Sekretariati i Etikës vendosi këtë të martë të përjashtojë me 30 ditë 6-të deputetë të PD pas kaosit që krijuan të enjten në seancën plenare.

Masa ndëshkuese për:

1-Belind Këlliçi

2-Fidel Kreka

3-Albana Vokshi

4-Flamur Noka
5-Elda Hoti
Klevis Balliu

Kurse për 24 të tjerë, Etika vendosi tërheqje vëmendjeje, shkruan Abcnews.

Sekretariati i Etikës u mblodh me kërkesë të Partisë Socialiste dhe tashmë pas ndëshkimit, sherrxhinjtë e Parisë Demokratike nuk do mund të marrin pjesë në jetën parlamentare për 30 ditë.

