Përjashtohen gjashtë deputetët e PD-së pas kaosit në Kuvend
Sekretariati i Etikës vendosi këtë të martë të përjashtojë me 30 ditë 6-të deputetë të PD pas kaosit që krijuan të enjten në seancën plenare.
Masa ndëshkuese për:
1-Belind Këlliçi
2-Fidel Kreka
3-Albana Vokshi
4-Flamur Noka
5-Elda Hoti
Klevis Balliu
Kurse për 24 të tjerë, Etika vendosi tërheqje vëmendjeje, shkruan Abcnews.
Sekretariati i Etikës u mblodh me kërkesë të Partisë Socialiste dhe tashmë pas ndëshkimit, sherrxhinjtë e Parisë Demokratike nuk do mund të marrin pjesë në jetën parlamentare për 30 ditë.