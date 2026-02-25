Perinski: Mbi 220 milionë euro në dispozicion të komunave – Berova shembull për zhvillim të qëndrueshëm lokal

Komuna e Berovës në periudhën e fundit ka treguar nivel të lartë të aktivitetit në të gjitha segmentet me fokus të veçantë në zgjidhjen e sfidave të infrastrukturës, theksoi ministri i Vetëqeverisjes Lokale, Zllatko Perinski.

Sipas tij, Ministria e Vetëqeverisjes Lokale do të vazhdojë të mbështesë në mënyrë aktive punën e komunave përmes një dialogu të hapur me kryetarët e komunave, këshillat komunale dhe administratën, me qëllim që së bashku të gjejnë zgjidhje për problemet kyçe lokale.

“Do të përdorim burimet e reja financiare dhe do të vazhdojmë të diskutojmë krizat dhe sfidat me të cilat përballen komunat, me qëllim që të gjejmë zgjidhje të qëndrueshme. Programet për zhvillim të balancuar rajonal dhe cikli i ri i investimeve janë në dispozicion, përmes të cilave janë siguruar rreth 220 milionë euro në një vit e gjysmë të ardhshëm, për të cilat komunat mund të aplikojnë lirisht”, theksoi Perinski.

Ministri theksoi se vlerë e shtuar e konsiderueshme për rajonin përfaqësohet nga projektet nga programi i bashkëpunimit ndërkufitar me Bullgarinë, veçanërisht ato që kontribuojnë në zhvillimin e turizmit, siç janë shtigjet e ecjes dhe rekreacionit. 

