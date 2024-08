Perinski: Ditën kur Arsovska të largohet, ne shkupjanët do ta festojmë atë ditë si një 13 nëntor të ri

Ka një ndryshim në drejtim të sjelljes konstruktive të kryetares së Qytetit të Shkupit ndaj Këshillit dhe këshilltarëve, ndonëse jam informuar nga koordinatori i grupit të këshilltarëve të VMRO-DPMNE-së, se të gjitha akuzat janë drejtuar sërish ndaj Këshillit dhe programeve të caktuara që ende nuk janë votuar sepse kanë qenë “frena kryesore e proceseve për heqjen e problemeve reale”, tha sonte ministri i Vetëqeverisjes Lokale Zllatko Perinski, duke komentuar për takimin koordinues të kryetares së qytetit të Shkupit Danella Arsovska me përfaqësuesit e grupeve të këshillit për dalje nga kriza në qytetin e Shkupit.

Perinski i ftuar në “Vesti Plus” në televizionin Kanal 5, ka shfaqur shpresën se konstruktiviteti i sotëm i pjesshëm i Arsovskës do të vihet në praktikë dhe në muajt e mbetur deri në zgjedhjet lokale, ajo do të bëjë diçka konstruktive.

“Përfundimi është se fajin e ka gjithmonë dikush tjetër. Shpresoj që konstruktiviteti i pjesshëm i sotëm të vihet në praktikë në muajt e mbetur deri në zgjedhjet lokale, të paktën të bëhet diçka konstruktive në qytet. Më besoni se ka vetëm një fajtor për situatën e tillë në qytet dhe ditën kur Danella të largohet nga kolltuku i kryetares së qytetit të Shkupit, ne shkupjanët do ta festojmë atë ditë si një 13 nëntor të ri”, tha Perinski.

Ndërmarrjet publike që janë në kompetencë të Qytetit të Shkupit, thotë Perinski, nuk janë në nivelin e detyrës, andaj në takimin me Arsovskën në Qeveri ka pritur përgjigje për numrin e mekanizimit në NP Higjiena Komunale, çfarë lloj mekanizmi ka në NP Parqe dhe Gjelbërim, si dhe për potencialin financiar në dispozicion të këtyre ndërmarrjeve.

“Të gjitha programet në NP Parqe dhe Gjelbërim, si programi i aktiviteteve shtesë, programi i investimeve, programi i punës, janë votuar për vitin 2024. Pse gjelbërimi në Shkup nuk është i gjelbër, por i verdhë? Ndërmarrjet publike në qytetin e Shkupit nuk janë në nivelin e duhur. Në mbledhjen në Qeveri kemi pritur një përgjigje për të parë pse është kështu dhe si mund të ndihmojë Qeveria. Prisnim një përgjigje nëse informacioni ynë për numrin e makinerive në higjienën komunale është i saktë, çfarë makinerie kemi në parqe dhe gjelbërim me cilin potencial financiar disponojnë këto ndërmarrje. Le të shohim gjenezën e problemit, ju nuk mund ta zgjidhni një problem nëse nuk e dini shkakun e problemit”, tha Perinski.

Partia në pushtet, thotë Perinski, ka 14 këshilltarë në Qytetin e Shkupit, nga gjithsej 45 në kuadër të Këshillit, duke theksuar se ndërmarrjet publike nuk kanë nevojë për votim në Këshillin e Qytetit të Shkupit për të kryer kompetencat e tyre të përcaktuara me ligj.

“Faktet janë se askush nuk mund të pengojë drejtorin apo menaxhmentin e një ndërmarrje publike të kryejnë kompetencën e tyre të përcaktuar me ligj. NQP-së nuk i duhet votim në Këshillin e Qytetit të Shkupit për servisimin e autobusëve, NP Higjiena Komunale nuk ka nevojë për votim në Këshill për servisimin e kamionëve, cisternave etj. Ata kanë nevojë për financim dhe vullnet”, thotë Perinski.

Nevojitet vazhdimësi në punën e ndërmarrjeve publike, theksoi Perinski, sepse këto janë sisteme komplekse me më shumë se 1000 punëtorë, ku, siç tha ai, çdo tre muaj ka një menaxhment të ri, i cili “nuk ka kohë të depërtojë plotësisht në këtë çështje me të cilat duhet të ballafaqohet”.

“Nuk mund të punosh me njerëz, e kam fjalën për drejtorët e ndërmarrjeve publike, kur ata kanë menaxhment të ri çdo tre muaj, është një stres i madh fillimisht për punëtorët atje. Ndërmarrjet publike në territorin e qytetit të Shkupit janë sisteme komplekse me më shumë se 1000 punëtorë. Për pesë muaj nuk keni kohë për të depërtuar plotësisht në çështjen me të cilën duhet të merreni. Ndërmarrjet publike nuk kanë kontinuitet, askush nuk di asgjë për momentin se çfarë kanë në dispozicion. Ne i prisnim ato gjëra nga Arsovska në Qeveri dhe të shohim se çfarë mund të bëjmë. Nëse na thonë “nuk kemi mekanizëm”, atëherë do të kërkojmë fajtorin pse nuk ka mekanizëm”, tha Perinski.

Sipas informacioneve që disponon, NP Higjiena Komunale ka tre kamionë me kapacitet prej 20 metër kub dhe rreth 20 kamionë me kapacitet prej pesë metër kub.

“Atë që e kam si informacion për momentin NP Higjiena Komunale ka tre kamionë me kapacitet 20 metra kub dhe 20 me kapacitet prej pesë metra kub dhe me këtë makineri duhet të mbledhë mbeturinat nga 1000 mikrolokacione në qytetin e Shkupit, 4.500 kontejnerë, 120 instalime nëntokësore, 80 mijë shporta e kështu me radhë, praktikisht, si një proces i pamundur të zbatohet”, tha ministri.

MARKETING