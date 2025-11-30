Përgjigjet Rusia pas sulmit ukrainas në Detin e Zi
Raketa ruse përfunduan në Vishgorod, duke lënë viktima dhe disa të plagosur. Konfirmimi erdhi nga Shërbimi Shtetëror i Emergjencave në Kiev.
Në pamjet e siguruara nga Reuters shfaqen zjarrfikësit duke shuar flakët në ndërtesa që digjeshin. Ndërsa në një video tjetër shfaqet një operacion evakuimi i banorëve.
Ky bombardim ndodhi pas një sulmi tjetër rus që shënjestroi kryeqytetin, ku humbën jetën të paktën 6 persona dhe dhjetëra të tjerë u plagosën.
Pavarësisht situatës në frontin e luftës, Ukraina po negocion me SHBA mbi kushtet e një marrëveshjeje paqeje për t’i dhënë fund luftës me Rusinë. Ekipi ukrainas, i drejtuar nga Rustem Umerov, këshilltar për Sigurinë dhe Mbrojtjen e Ukrainës, është ulur në bisedime në Florida me zyrtarë amerikanë. Pjesë e tij do të jenë sekretari i shtetit Marco Rubio, i dërguari special i Trump Steve Witkoff dhe dhëndri i presidentit të SHBA-së, Jared Kushner.
Në këtë takim do të përpunohet një variant i përbashkët i planit të paqes së Trump me 28 pika, pasi më herët u kritikua në Europë për favorizim të madh të palës ruse. Pas takimit në Florida, Witkoff pritet gjithashtu të udhëtojë në Moskë javën e ardhshme për të finalizuar propozimin amerikan.
Ndërkaq, autoritetet franceze njoftuan se presidenti Emmanuel Macron do të presë Zelenskyn në Paris të hënën për të diskutuar kushtet për një paqe të drejtë dhe të qëndrueshme, si dhe me garanci të forta sigurie për Ukrainën dhe Europën.