Përgatituni për ditët përvëluese: Gushti nis me temperatura ekstreme

Përgatituni për ditët përvëluese: Gushti nis me temperatura ekstreme

Moti nesër do të jetë kryesisht me diell dhe i ngrohtë, me vranësira lokale të pakta deri në mesatare. Do të fryjë erë e dobët deri mesatare, me drejtim të ndryshueshëm. Temperaturat minimale do të lëvizin nga 11 deri në 21 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale pritet të arrijnë nga 31 deri në 38 gradë.

MARKETING

Description of image

Në Shkup pritet mot me diell dhe i ngrohtë, me erë të dobët të ndryshueshme. Temperatura minimale do të jetë 18 gradë, ndërsa maksimalja do të arrijë deri në 35 gradë Celsius, njofton Drejtoria për Punë Hidrometeorologjike (DPHM).

Sipas parashikimeve, nën ndikimin e një vale të nxehtë, në ditët në vijim vendin e pret një periudhë me mot kryesisht me diell dhe temperatura shumë të larta. Vlerat më të larta të temperaturave pritet të shënohen gjatë dekadës së parë të gushtit, kur në disa zona termometri mund të arrijë deri në 40 gradë Celsius.

MARKETING

Të ngjajshme

“Askush nuk mundet të më tregon kujt çfarë t’i shes”! Trump: Turqia ka një ushtri tmerrësisht të fuqishme dhe marrëdhënie të shkëlqyera me mua

“Askush nuk mundet të më tregon kujt çfarë t’i shes”! Trump: Turqia ka një ushtri tmerrësisht të fuqishme dhe marrëdhënie të shkëlqyera me mua

BOTA NË FOKUS | Trashëgimia e errët e Perandorisë Britanike: Si krijoi SHBA-në, Izraelin dhe Emiratet?

BOTA NË FOKUS | Trashëgimia e errët e Perandorisë Britanike: Si krijoi SHBA-në, Izraelin dhe Emiratet?

BE vendos rregulla të reja për AI, kompanitë duhet të etiketojnë përmbajtjet e krijuara nga inteligjenca artificiale

BE vendos rregulla të reja për AI, kompanitë duhet të etiketojnë përmbajtjet e krijuara nga inteligjenca artificiale

Trump takohet me Netanyahun në Shtëpinë e Bardhë për bisedime me rëndësi të lartë

Trump takohet me Netanyahun në Shtëpinë e Bardhë për bisedime me rëndësi të lartë

Alarm për valët e të nxehtit, 57 milionë fëmijë të prekur në Europën Perëndimore

Alarm për valët e të nxehtit, 57 milionë fëmijë të prekur në Europën Perëndimore

Praktikantja e NATO-s dyshohet për spiunazh, gjykata vendos ta mbajë në paraburgim

Praktikantja e NATO-s dyshohet për spiunazh, gjykata vendos ta mbajë në paraburgim