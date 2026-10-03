Përfundon takimi Kurti-Abdixhiku

Përfundon takimi Kurti-Abdixhiku

Kryeministri Albin Kurti dhe kryetari i LDK-së, Lumir Abdixhiku janë takuar pasditen e së shtunës në Kuvendin e Kosovës.

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Takimi, i cili tashmë ka përfunduar, vjen tri ditë para afatit për zgjedhjen e presidentit.

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