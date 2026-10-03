Përfundon takimi Kurti-Abdixhiku October 3, 2026 Kosovë, Lajme Kryeministri Albin Kurti dhe kryetari i LDK-së, Lumir Abdixhiku janë takuar pasditen e së shtunës në Kuvendin e Kosovës. MARKETING Takimi, i cili tashmë ka përfunduar, vjen tri ditë para afatit për zgjedhjen e presidentit. MARKETING Share Now Facebook Twitter Të ngjajshme Hamza pas takimit me Kurtin: Të miratohet ligji për Specialen, pastaj jemi të gatshëm të votojmë Presidentin October 3, 2026 Patriarku Latin i Kudsit shpreh dhimbje për dy gratë e krishtera të vrara nga Izraeli në Gaza October 3, 2026 Polonia harton ligj të ri për gatishmërinë mbrojtëse October 3, 2026 Presidenti Erdogan: Turqia po kryen “revolucion të plotë” në industrinë e mbrojtjes October 3, 2026 Bisedimet SHBA-Rusi për Ukrainën, përfshihet edhe marrëveshja shumë-miliardëshe për asetet e Lukoil October 3, 2026 Gjorgjievski: Aksionet për vendosjen e rendit në tregje do të vazhdojnë, nuk do të ketë tolerancë për shitësit ilegalë October 3, 2026