Përfundon takimi i Gjenevës, negociatori i Ukrainës dhe Rubio: Takimi produktiv
Sekretari Amerikan i Shtetit, Marco Rubio, vlerësoi sot takimet me diplomatët europianë dhe ata ukrainas si më të rëndësishmet dhe më produktivet që janë mbajtur ndonjëherë në procesin e negociatave për Ukrainën.
“Takimet e sotme ishin më produktive dhe më të rëndësishme deri më tani në të gjithë këtë proces që kur jemi përfshirë”, tha Rubio nga Gjeneva.
Ai theksoi se ende ka shumë punë për të bërë dhe nuk përjashtoi zhvillime të mëtejshme në vijim.
“Kemi një punë shumë të mirë që është bazuar tashmë në pikëpamjet e të gjitha palëve të interesuara dhe kemi qenë në gjendje t’i shqyrtojmë disa nga këto çështje tani, një nga një. Mendoj se kemi bërë përparim të mirë. Ekipet tona tani janë tërhequr në dhomat e tyre ndërsa punojmë me disa nga propozimet që na janë paraqitur”, përfundoi Rubio.
Takimet vijnë në një moment të tensionuar në lidhje me situatën në Ukrainë, ndërsa komuniteti ndërkombëtar kërkon rrugë për të mbështetur paqen dhe stabilitetin rajonal.