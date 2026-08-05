Përfundon sërish pa marrëveshje takimi mes Kurtit e Abdixhikut
Ka përfunduar sërish pa marrëveshje takimi mes liderit të Lëvizjes Vetëvendosje, kryeministrit në detyrë Albin Kurti dhe kryetarit të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhiku.
Kurti e Abdixhiku janë takuar pas mbledhjes që pati Grupi Parlamentar i LDK-së.
“Nuk kemi lajme, përderisa s’kemi marrëveshje. Po, kur ta realizojmë marrëveshjen, do të mund t’ju njoftojmë”, tha Kurti pas takimit.
Ky është takimi i dytë i Kurtit e Abdixhikut brenda dy ditëve.
Edhe takimi treorësh i të martës nuk u finalizua me marrëveshje partiake për formim të institucioneve.
Megjithatë, të dy udhëheqësit kanë lënë të hapur mundësinë e diskutimit për të ardhmen. Kurti ka thënë se ka interesim për bashkëpunim me LDK-në “për progres të përshpejtuar”, ndërsa Abdixhiku u shpreh se LDK-ja synon “balancë institucionale” ku një parti nuk i mban të gjitha postet.
Seanca konstituive e Kuvendit mbahet nesër në orën 10:00.