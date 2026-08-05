Përfundon sërish pa marrëveshje takimi mes Kurtit e Abdixhikut

Përfundon sërish pa marrëveshje takimi mes Kurtit e Abdixhikut

Ka përfunduar sërish pa marrëveshje takimi mes liderit të Lëvizjes Vetëvendosje, kryeministrit në detyrë Albin Kurti dhe kryetarit të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhiku.

MARKETING

Description of image

Kurti e Abdixhiku janë takuar pas mbledhjes që pati Grupi Parlamentar i LDK-së.

“Nuk kemi lajme, përderisa s’kemi marrëveshje. Po, kur ta realizojmë marrëveshjen, do të mund t’ju njoftojmë”, tha Kurti pas takimit.

Ky është takimi i dytë i Kurtit e Abdixhikut brenda dy ditëve.

Edhe takimi treorësh i të martës nuk u finalizua me marrëveshje partiake për formim të institucioneve.
Megjithatë, të dy udhëheqësit kanë lënë të hapur mundësinë e diskutimit për të ardhmen. Kurti ka thënë se ka interesim për bashkëpunim me LDK-në “për progres të përshpejtuar”, ndërsa Abdixhiku u shpreh se LDK-ja synon “balancë institucionale” ku një parti nuk i mban të gjitha postet.

Seanca konstituive e Kuvendit mbahet nesër në orën 10:00.

MARKETING

Të ngjajshme

Gjendet dron me eksploziv në aeroportin gjerman

Gjendet dron me eksploziv në aeroportin gjerman

Ministri Lamallari tregon pse u shpallën “non grata” dy shtetasit e Maqedonisë

Ministri Lamallari tregon pse u shpallën “non grata” dy shtetasit e Maqedonisë

Turqi, Projektligji për Forcimin e Solidaritetit Kombëtar dhe Integrimit Social paraqitet në parlament

Turqi, Projektligji për Forcimin e Solidaritetit Kombëtar dhe Integrimit Social paraqitet në parlament

BE-ja merr 1.4 miliardë euro nga asetet e ngrira ruse për të mbështetur Ukrainën

BE-ja merr 1.4 miliardë euro nga asetet e ngrira ruse për të mbështetur Ukrainën

Kryeparlamentari turk, Kurtulmus: Projektligji për Solidaritetin Kombëtar, shembull unik i demokracisë

Kryeparlamentari turk, Kurtulmus: Projektligji për Solidaritetin Kombëtar, shembull unik i demokracisë

(VIDEO) Zhernovski: Qeveria po përgatit terrenin për propozimin francez, MPJ: Akuza të pabaza

(VIDEO) Zhernovski: Qeveria po përgatit terrenin për propozimin francez, MPJ: Akuza të pabaza