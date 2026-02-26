Përfundon raundi i tretë i bisedimeve indirekte bërthamore Iran-SHBA në Gjenevë

Përfundon raundi i tretë i bisedimeve indirekte bërthamore Iran-SHBA në Gjenevë

Ministri i Punëve të Jashtme i Omanit, Badr al-Busaidi, ka bërë të ditur se raundi i tretë i negociatave indirekte bërthamore mes Iranit dhe SHBA-së në Gjenevë ka përfunduar, transmeton Anadolu.

Duke shkruar në rrjetin social amerikan X, Busaidi, vendi i të cilit po ndërmjetëson bisedimet, raportoi për “përparim të rëndësishëm” në negociatat mes Teheranit dhe Washingtonit.

“Do të rifillojmë së shpejti pas konsultimeve në kryeqytetet përkatëse. Diskutimet në nivel teknik do të zhvillohen javën e ardhshme në Vjenë. Jam mirënjohës ndaj të gjithë të përfshirëve për përpjekjet e tyre, negociatorëve, IAEA-së dhe mikpritësve tanë, qeverisë zvicerane”, shtoi ai.

MARKETING

Të ngjajshme

Xhelal Neziri flet për dy aspekte të rëndësishme që duhet të trajtohen tek rasti “Grubi”

Xhelal Neziri flet për dy aspekte të rëndësishme që duhet të trajtohen tek rasti “Grubi”

Ibrahim Memeti: Kthimi i Artan Grubit nuk është ngjarje e thjeshtë, Qeveri ka ndonjë interes që e trajton me kujdes!

Ibrahim Memeti: Kthimi i Artan Grubit nuk është ngjarje e thjeshtë, Qeveri ka ndonjë interes që e trajton me kujdes!

Rama bën 7 ndryshime në qeveri ikën Balluku dhe Spiropali

Rama bën 7 ndryshime në qeveri ikën Balluku dhe Spiropali

Sulmet “hakmarrëse” të Afganistanit nxisin “përgjigje efektive” nga Pakistani

Sulmet “hakmarrëse” të Afganistanit nxisin “përgjigje efektive” nga Pakistani

Presidenti Begaj vizitën e tij treditore në Maqedoni e nisi me Çairin dhe Çashkën

Presidenti Begaj vizitën e tij treditore në Maqedoni e nisi me Çairin dhe Çashkën

Turqia do të eksportojë avionin Hurjet në Spanjë në një marrëveshje historike për mbrojtjen

Turqia do të eksportojë avionin Hurjet në Spanjë në një marrëveshje historike për mbrojtjen