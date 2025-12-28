Përfundon heqja e mbetjeve të avionit pas rrëzimit në Ankara që rezultoi me vdekjen e delegacionit ushtarak libian

Heqja e mbetjeve ka përfunduar në vendin e rrëzimit të avionit privat në rrethin Haymana të Ankarasë, ku humbën jetën të tetë personat në bord, përfshirë Shefin e Shtabit të Përgjithshëm të Libisë, Mohammed Ali Al-Haddad, transmeton Anadolu.

Avioni u rrëzua pranë fshatit Kesikkavak në Haymana më 23 dhjetor, duke lënë të vdekur të gjithë tetë personat në bord, përfshirë një delegacion ushtarak prej pesë anëtarësh dhe tre anëtarë të ekuipazhit.

Operacionet u koordinuan nga një qendër e ngritur nga Autoriteti Turk për Menaxhimin e Fatkeqësive dhe Emergjencave (AFAD). Ekipe nga Libia dhe Franca kryen inspektime në terren të mërkurën, së bashku me zyrtarë turq.

Pas inspektimeve, filloi heqja e mbetjeve, me pjesët e avionit që u ngarkuan në kamionë me ndihmën e makinerive të rënda dhe u transportuan nga zona.

Pas përfundimit të punës, ekipet e xhandarmërisë dhe AFAD-it filluan të tërhiqen nga vendi i ngjarjes.

