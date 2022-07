Përfundoi seanca plenare për propozimin francez, e njejta do të vazhdoj edhe nesër

Ka përfunduar seanca plenare për propozimin francez, e cila pritet të vazhdojë edhe nesër në ora 11:00.

Sot në Kuvend për të dhënë mbështetjen e tyre ndaj porpozimit francez ishte prezente dhe kryetarja e Komisionit Evropian Ursula Von Der Lejen.

Ajo para deputetëve tha se “gjuha maqedonase dhe shteti i Maqedonisë nuk preket e as nuk penalizohet me propozimin francez, por përkundrazi BE ofroj një zgjidhje që sa më shpejtë Maqedonia të jetë vend anëtar në BE”.