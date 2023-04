Përfundoi Samiti i 12-të Maqedonia 2025, Pendarovski bëri thirrje për bashkëpunim dhe partneritet për prosperitet

Me përkushtim, solidaritet, bashkëpunim dhe kreativitet do të sigurojmë stabilitet dhe prosperitet në kushtet aktuale, tha presidenti Stevo Pendarovski para pjesëmarrësve të edicionit të 12-të të Samitit Maqedonia 2025, në të cilin në dy ditët e kaluara mbi 500 pjesëmarrës – liderë, biznesmenë, investitorë, ndanë informacione, përvoja dhe njohuri dhe hodhën bazat për bashkëpunim dhe projekte.

Pjesëmarrësit patën mundësinë të mësojnë për zhvillimet ekonomike, mundësitë dhe potencialet e investimeve, teknologjitë e reja, si dhe zgjidhjet inovative dhe kreative të biznesit. Pendarovski shprehu besimin se si rezultat i agjendës intensive dyditore në të ardhmen e afërt do të jemi dëshmitarë të realizimit konkret të projekteve dhe iniciativave.

Samiti, theksoi presidenti, është para së gjithash një mundësi e jashtëzakonshme për promovimin e Republikës së Maqedonisë së Veriut si destinacion biznesor, i hapur për investime dhe aplikim të modeleve dhe ideve të ndryshme produktive të biznesit.

“Kam besim se ai synim u realizua, si dhe synimi për të tërhequr biznesmenë nga diaspora, natyrisht, jo vetëm për arsye patriotike dhe sentimentale, por për shkak të mundësive konkrete të biznesit për investime dhe për të përfituar”, tha Pendarovski me fjalimin e të cilit u mbylli samiti, ndërsa për mbështetjen e vazhdueshme të aktiviteteve të Maqedonisë 2025 iu nda mirënjohje.

Duke vënë në dukje se jetojmë në një botë dinamike e cila, siç theksoi ai, fatkeqësisht tronditet nga trazirat gjeopolitike, krizat e sigurisë dhe ekonomike, kërcënimet shëndetësore, kreu i shtetit theksoi se ekonomia, si në nivel lokal ashtu edhe në atë global, është veçanërisht e sulmuar dhe kjo ka implikime serioze për shëndetin dhe mirëqenien tonë.

Prandaj, tha presidenti, ne kemi nevojë për përkushtim, solidaritet, bashkëpunim dhe kreativitet për të siguruar stabilitet dhe prosperitet.

Pendarovski theksoi se Maqedonia 2025, si një nga organizatat më të rëndësishme ndërkombëtare të formuara nga pjesëtarët e diasporës maqedonase, për 16 vjet me përkushtim dhe sistematik punon për të mbështetur qytetarët dhe shtetin tonë, përmes formave dhe përmbajtjeve të ndryshme.

“Pa dyshim, samiti, si një nga aktivitetet më domethënëse të Maqedonisë 2025, ka një kuptim dhe vlerë të veçantë për komunitetin tonë të biznesit, ekspertët, por edhe për mbarë vendin në përgjithësi. Dhe me këtë rast dëshiroj të theksoj se i respektoj dhe vlerësoj shumë aktivitetet dhe angazhimet e Maqedonisë 2025. Ju jeni një organizatë që vërtet kontribuon në lidhjet e ngushta dhe produktive të Republikës së Maqedonisë së Veriut me diasporën e saj dhe ju inkurajoj për të vazhduar me të njëjtin intensitet edhe në të ardhmen. Besoj se po merrni të gjithë mbështetjen e nevojshme nga institucionet shtetërore maqedonase, nga komuniteti i biznesit vendor dhe nga i gjithë opinioni i Maqedonisë, të cilët i njohin përpjekjet tuaja. Efektet e punës suaj nuk mund të ndihen menjëherë dhe të vlerësohen në afat të shkurtër, ato janë afatgjata dhe të lidhura dhe varen nga një sërë faktorësh. Pres që analiza dhe vlerësimi i projekteve dhe programeve të nxjerrin indikatorë konkretë të rezultateve të arritura dhe sigurisht projeksione për të ardhmen”, tha Pendarovski.

Transformimi i kompanive në epokën dixhitale, menaxhimi i performancës dhe rizhvillimi, ndërtimi i bizneseve fleksibël, inteligjenca artificiale, fuqia e komunikimit, ishin disa nga temat e ditës së dytë të Samitit. Në samit, mbi 40 folës, liderë në fushat e tyre në korniza globale, folën për perspektivat kryesore në procesin e krijimit të ekonomive të begata. Në këtë drejtim, theksi u vu në potencialet e dixhitalizimit, përdorimit të inteligjencës artificiale dhe udhëheqjes strategjike në procesin e transformimit të shoqërive dhe nxitjes së zhvillimit.

Një nga qëllimet kryesore të Maqedonisë 2025 është krijimi i partneriteteve dhe forcimi i bashkëpunimit ndërmjet diasporës tonë, nga njëra anë, dhe institucioneve kombëtare dhe komunitetit të biznesit, nga ana tjetër, në drejtim të krijimit të potencialeve të reja për prosperitet më të madh ekonomik të vendit dhe të gjithë rajonit. Në një epokë globalizimi, bashkëpunimi dhe lidhja me diasporën tonë, por edhe me profesionistët kryesorë që kanë një kontribut të madh global në fushën e tyre, është i një rëndësie të veçantë.

“Në kuadër të Samitit “Maqedonia 2025″ këtë vit, ne arritëm të krijojmë një bazë solide për bashkëpunim ndërmjet sektorit privat dhe publik, por edhe një bazë që na jep mundësinë të mësojmë për përvojat dhe modelet e suksesshme që tashmë janë zbatuar në shoqëri të tjera dhe ekonomitë, dhe t’i përshtatim ato dhe t’i zbatojmë këtu, në vendin tonë dhe të ndihmojmë vendin tonë të bëhet një vend më i mirë për të jetuar. Në atë drejtim po punojmë edhe për intensifikimin e bashkëpunimit në rajon, sepse zhvillimi i qëndrueshëm është i mundur vetëm në kontekst më të gjerë. Unë sinqerisht besoj se kemi mundësi, thjesht na duhet më shumë vullnet dhe përpjekje e investuar. Le të përpiqemi të gjithë të kontribuojmë në përparimin sa më shpejt të jetë e mundur, sepse ia kemi borxh fëmijëve tanë dhe brezave të ardhshëm. Ne do të vazhdojmë të punojmë në atë drejtim dhe shpresoj që të gjithë ata që duan të inkurajojnë ndryshimin do t’i bashkohen misionit tonë”, tha Nikica Mojsoska Blazhevska, drejtore ekzekutive e “Maqedonia 2025”.

Përveç organizimit të Samitit, Maqedonia 2025 deri më tani ka realizuar programe për zhvillim ekonomik në vlerë prej 3,6 milionë dollarë, si dhe 1,7 milionë dollarë në arsim dhe lidership. Në këto programe u përfshinë mbi 670 menaxherë, sipërmarrës dhe talentë të rinj.