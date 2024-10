Përfundoi me sukses seminari tre ditorë i OKH “Merhamet” në qytetin e Manastirit

“OKH Merhamet organizoi seminar tre ditorë me studentë nga disa qytete të RMV-së në qytetin e Manastirit. Seminari u realizua me një program të larmishëm, ku u prezentuan tema të ndryshme nga panelistët.

Ky program u shoqërua edhe me vizita të ndryshme të monumenteve të shumta historike që i ka ky qytet, si;

1.⁠ ⁠Xhamia Qendrore: Is’hak çelebi (Is’hakije).

2.⁠ ⁠Xhamia Muze: Jeni xhamia.

3.⁠ ⁠Xhamia e Pazarit: Haxhi Mahmud Bej.

4.⁠ ⁠Xhamia Hajdar Kadi.

5.⁠ ⁠Muzeu i Alfabetit të Gjuhës Shqipe (Kongresi i Manastirit).

6.⁠ ⁠Qendra e Manastirit – Magnolija.

7.⁠ ⁠Bezisteni i Manastirit ( Kapalı Çarshia e Manastirit).

9.⁠ ⁠Çarshia e Vjeter Osmane.

10.⁠ ⁠Saat Kulla e Manastirit.

11.⁠ ⁠Druri Çinar.

12.⁠ ⁠Xhamia İsa Fakih.

13.⁠ ⁠Hamami i Kerim Beut.

14.⁠ ⁠Hamami: Çifte Hamam.

15.⁠ ⁠Hani i Haxhi Mahmud Bej Xhamis.

16.⁠ ⁠Lumi Dragor.

17.⁠ ⁠Xhamija Paftali.

18.⁠ ⁠Subay Evi (Shtëpia Ushtarake).

Gjatë paneleve të organizuara u shpalosën shumë ide, si dhe u zhvilluan debate të shumta nga pjesëmarësit.

Shprehim mirënjohje të thellë për myftiun e Manastirit Amit ef. Rasimi i cili mbajti fjalë përshëndetëse për studentët në xhaminë qëndrore Is’hak Çelebi, si dhe panelistët:

Mr. Xhavit ef. Ramadani

Mr. Ridvan ef. Xhaferi

Mr. Samir ef. Zullufi

Ky aktivitet u përkrah nga Asambleja Botërore e Rinisë Islame “WAMY”, është shkruar në komunikatën e OKH “Merhamet”.

