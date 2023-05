Përfundoi debati i përgjithshëm për ndryshimet në Ligjin për shpronësim

Kuvendi, në kuadër të punës së sotme, sipas rendit të ditës së seancës së 115-të, përfundoi shqyrtimin e përgjithshëm të propozim-ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për shpronësim, sipas procedurës së shkurtuar, e cila është pjesë e ndryshimeve në pesë zgjidhjet ligjore të nevojshme për realizimin e kontratës me “Behtel dhe Enka” për ndërtimin e autostradave në korridoret 8 dhe 10d. Votimi do të përcaktohet më tej.

Në seancën plenare, Lidija Petkoska nga VMRO-DPMNE tha se sot vazhdon debati për ligjet që nënkuptojnë paligjshmëri, ndërsa miratohen me flamur evropian dhe me procedurë të shkurtuar.

“Nuk e dimë se çfarë do të ndërtohet dhe ku dhe nëpër pronat e kujt do të kalojë. Ligji i ri i shpronësimit specifikon se prons e shpronësuar do t’i jepet në posedim partnerit strategjik sapo vendimi i shpronësimit të marrë formë të prerë, pa qenë nevoja të bëhet fuqiplotë. Qytetarët e thjeshtë do të presin, ndërsa ata që janë afër Grubit dhe Kovaçevskit pas procedurës ekspres, të fshehur pas nocionit interes strategjik, do t’i marrin të gjitha dokumentet e nevojshme dhe kompensimi do të paguhet menjëherë, tha Petkoska.

Duke vepruar kështu, shtoi ai, ju legalizoni grabitjen dhe nuk do të lehtësoni procedurat, por do të mbingarkoni gjykatat me padi sepse pronarët do të mbrojnë të drejtat e tyre.

Në replikë, ministri i Financave, Fatmir Besimi, tha se këto janë ndryshime të ligjit që do të vlejnë për të gjitha projektet, jo vetëm për korridoret 8 dhe 10d.

“Çështjet që kanë të bëjnë me të drejtat kushtetuese të qytetarëve në fushën e qirasë rregullohen kur u konfiskohen pronat në objektet ku ata banojnë dhe bëjnë biznes. Ndryshimet nuk janë të reja, kjo zgjidhje ekziston në ligjin ekzistues, por nuk zbatohet në praktikë dhe kjo e vonon procesin. Nuk është e vërtetë që ky ligj propozon shpronësimin e pronës së paligjshme. E drejta për të përcaktuar qiranë është e rregulluar vetëm në periudhën kur duhet të lirojnë objektet e tyre”, tha Besimi.

Jovan Mitreski nga LSDM, nga ana tjetër, sërish në një replikë ka treguar se në zgjidhjen e re ligjore është paraparë që shpronësimi të bëhet sipas asaj që thuhet në zgjidhjen tatimore dhe shtoi se tatimi në pronë paguhet sipas vlerës së përcaktuar në zgjidhjen tatimore që është tregtare.

Stojan Milanov nga VMRO-DPMNE tha se për realizimin e projektit me “Behtel dhe Enka” po ndryshohen ligje të përhershme pa asnjë bazë në dëm të pronarëve.

“Në vend që të shpejtojmë procedurën, do të futemi në konteste dhe kompensim të dëmeve që do të duhet t’i paguajë shteti në kurriz të qytetarëve dhe ekonomisë”, tha Milanov.

Bashkëpartiaku i tij Dajanço Eftimov theksoi se me ndryshimet barazohen objektet legale dhe të ndërtuara pa leje që kanë paraqitur kërkesë për legalizim, ndërsa për ata që nuk kanë paraqitur kërkesë për legalizim, ka treguar se nuk do të marrin kompensim.

Në replikë ministri i Financave tha se e drejta e pronës është e përcaktuar qartë në Kushtetutë, por shtoi se interesi publik është mbi interesin individual.

Eli Panova nga VMRO-DPMNE i bëri thirrje presidentit të shtetit që të mos e nënshkruajë dekretin për miratimin e Ligjit kur të miratohet.

Ane Lashkoska nga e njëjta parti theksoi se me ndryshimet ligjore që po bëhen për realizimin e projektit me “Behtel dhe Enka”, eleminohen komunat që kanë vetëm të dhëna se kush ka paraqitur kërkesë për legalizimin e objektit të ndërtuar pa leje. Pyeti se ku janë siguruar mjetet për shpronësime kur në Buxhetin për vitin 2023 nuk janë parashikuar.

Borislav Kërmov nga e Majta tha se supozohet se mbi 50 për qind e tokës në të cilën do të ndërtohen autostrada është në pronësi private.

“Nuk e dimë saktësisht sepse kemi vetëm një projekt konceptual dhe nuk kemi bazë. Supozimet e qeverisë janë se shpronësimi do të na kushtojë 300 milionë euro, por është e sigurt se do të na kushtojë më shumë, tha Kërmov.

