Përfundoi aplikimi në konkursin për zgjedhjen e udhëheqësisë në KSHZ
Sot përfundoi konkursi për zgjedhjen e kryetarit, nënkryetarit dhe pesë anëtarëve të KSHZ-së. Janë gjithsej 15 kandidatë të regjistruar.
Ish-ministri i Drejtësisë dhe zv/kryeministri për Eurointegrime Bojan Mariçiq ka kandiduar ekskluzivisht për kryetar, ndërsa disa të tjerë për anëtar dhe njëri për nënkryetar.
Siç informon TV 24, për postin e kryetarit dhe të anëtarit është regjistruar Marija Mitanovska Dimvska, e punësuar në Ministrinë e Drejtësisë dhe bashkëshorte e ish-shefit të policisë së ndërhyrjes nga koha e Zoran Zaev, Primislav Dimovski.