Përfaqësuesit e OKH “Merhamet” pjesëmarrës në Ceremoninë e Ditës Kombëtare të Shtetit të Katarit
Në Shkup, Kryetari i OKH “Merhamet”, Ridvan Xhaferi, së bashku me anëtarin e bordit, Xhihad Husejini, morën pjesë në ceremoninë e festimit të Ditës Ndërkombëtare të Shtetit të Katarit, me ftesë të Ushtruesit të Detyrës së Ambasadorit të Shtetit të Katarit në Shkup, z. Rashid bin Said Al-Hajarin.
Në praninë e shumë diplomatëve të huaj, personaliteteve dhe figurave nga jeta publike, u shënua kjo ngjarje e rëndësishme për popullin mik të Katarit.
Në këtë ditë të veçantë, i urojmë Katarit zhvillim të qëndrueshëm dhe mirëqenie afatgjatë, duke shprehur mirënjohjen tonë të sinqertë për mikpritjen dhe bashkëpunimin e vazhdueshëm.