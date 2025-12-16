Përfaqësuesit e OKH “Merhamet” pjesëmarrës në Ceremoninë e Ditës Kombëtare të Shtetit të Katarit

Përfaqësuesit e OKH “Merhamet” pjesëmarrës në Ceremoninë e Ditës Kombëtare të Shtetit të Katarit

Në Shkup, Kryetari i OKH “Merhamet”, Ridvan Xhaferi, së bashku me anëtarin e bordit, Xhihad Husejini, morën pjesë në ceremoninë e festimit të Ditës Ndërkombëtare të Shtetit të Katarit, me ftesë të Ushtruesit të Detyrës së Ambasadorit të Shtetit të Katarit në Shkup, z. Rashid bin Said Al-Hajarin.

Në praninë e shumë diplomatëve të huaj, personaliteteve dhe figurave nga jeta publike, u shënua kjo ngjarje e rëndësishme për popullin mik të Katarit.

Në këtë ditë të veçantë, i urojmë Katarit zhvillim të qëndrueshëm dhe mirëqenie afatgjatë, duke shprehur mirënjohjen tonë të sinqertë për mikpritjen dhe bashkëpunimin e vazhdueshëm.

MARKETING

Të ngjajshme

BOTA NË FOKUS | Venezuela – a po përsëritet skenari i Irakut?

BOTA NË FOKUS | Venezuela – a po përsëritet skenari i Irakut?

MPB hap sportel për “Safe City”, qytetarët mund të përditësojnë të dhënat

MPB hap sportel për “Safe City”, qytetarët mund të përditësojnë të dhënat

Logos-A prezanton librin “Simbolika e Kryqit” të René Guénon

Logos-A prezanton librin “Simbolika e Kryqit” të René Guénon

Kuvendi e votoi nevojën për miratimin e Propozim ligjit për Këshillin Gjyqësor

Kuvendi e votoi nevojën për miratimin e Propozim ligjit për Këshillin Gjyqësor

Drejtoria e Doganave pajiset me sistem të avancuar për analizën e rrezikut

Drejtoria e Doganave pajiset me sistem të avancuar për analizën e rrezikut

Oda Ekonomike Suedi – Maqedoni e Veriut paralajmëroi aktivitete për partneritete dhe investime të reja ekonomike

Oda Ekonomike Suedi – Maqedoni e Veriut paralajmëroi aktivitete për partneritete dhe investime të reja ekonomike