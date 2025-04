Perez do t’i largojë pamëshirshëm dy yje nga Real Madridi në verë

Real Madridi thuhet se është i përgatitur të largojë dy lojtarë këtë verë, pasi presidenti i klubit Florentino Perez merr një vendim të pamëshirshëm për rinovimin e skuadrës.

Lucas Vazquez është informuar se klubi nuk do të rinovojë kontratën e tij. 33-vjeçari do të largohet si lojtar i lirë pas gati dy dekadash, raporton TEAMtalk.

Lojtari tjetër është Luka Modric, por në rastin e mesfushorit legjendar, Perez nuk do të jetë i pamëshirshëm. Përkundrazi, ai do ta lërë 39-vjeçarin të vendosë nëse është i aftë për të kaluar edhe një vit në klub.

Modric gjithashtu po i afrohet fundit të kontratës dhe ende nuk i është ofruar një rinovim. Klubi po synon një transferim të profilit të lartë në mesfushorin e Manchester United, Bruno Fernandes, i cili do të vinte si zëvendësues për Modric.

Ndërkohë, Vazquez ka afro 400 paraqitje për Los Blancos dhe ka qenë pjesë e epokës së tyre të artë. Megjithatë, me Trent Alexander-Arnold të Liverpoolit që pritet t’i bashkohet gjigantëve spanjollë, ata do të donin të ndanin rrugët me mbrojtësin e krahut veteran.

Alexander-Arnold thuhet se është në prag të kompletimit të një transferimi të lirë te Real Madrid, me marrëveshjen e tij në Anfield që do të zgjasë deri në vitin 2025. /Telegrafi/

