Përdorimi i telefonave inteligjentë para moshës 13 vjeç, ndikon në strukturën e trurit
Asambleja e Përgjithshme e Pediatrisë në Itali – ka ngritur alarmin: përdorimi i tepërt dhe i hershëm i pajisjeve smart midis moshës 3 dhe 5 vjeç ndryshon strukturën e trurit, duke shkaktuar probleme me zhvillimin dhe kujtesën, sipas “La Repubblica”.
Marrëdhënia e fëmijëve të vegjël me botën digjitale – telefonat inteligjentë, tabletët – është më shumë se një magjepsje; është pothuajse një varësi, që çon në një “qetësim emocional” kur të rriturit u japin të vegjëlve të tyre një pajisje për t’i mbajtur të qetë.
Kjo mund të shkaktojë dëme të papritura jo vetëm në peshë, shikim dhe aftësi sociale, por edhe në strukturën e trurit, e cila ndryshon tek përdoruesit e zellshëm të teknologjisë.
Shoqata Italiane e Pediatrisë – dy herë në të kaluarën, në 2018 dhe 2019, paralajmëroi për rrezikun e përdorimit të pajisjeve smart nga fëmijët para moshës 2 vjeç, duke i kufizuar ato në më pak se një orë në ditë midis moshës 2 dhe 5 vjeç, dhe në më pak se dy orë pas moshës 5 vjeç, nën mbikëqyrjen e të rriturve – e ka trajtuar sërish çështjen e fëmijëve digjitalë me tone alarmuese.
Asambleja e Përgjithshme e Pediatrisë 2025, ka paraqitur shqetësimin, së fundmi në Senat.
Çdo orë e kaluar para një ekrani rrit rreziqet fizike dhe mendore. Gjysmë ore më shumë në ditë sesa mesatarja prej 15 minutash mund të dyfishojë rrezikun e vonesës gjuhësore tek fëmijët nën 2 vjeç, dhe çdo orë shtesë zvogëlon gjumin me rreth 15 minuta tek fëmijët midis 3 dhe 5 vjeç.
Më shumë se 50 minuta më shumë në ditë shoqërohet me një rrezik më të lartë të hipertensionit pediatrik. Dhe madje edhe midis moshës 3 dhe 6 vjeç, kjo shoqërohet me një rrezik më të lartë për të qenë mbipeshë.