Përditësimi me One UI7, përdoruesit hasin në probleme gjatë punës me telefonat e Samsung

Pas muajsh pritjeje, Samsung më në fund publikoi përditësimin One UI 7 javën e kaluar. Megjithatë, kompania koreano-jugore u përball me probleme menjëherë pas, transmeton Telegrafi. Samsung duhej të ndalonte prezantimin global të përditësimit One UI 7, bazuar në Android 15, për serinë Galaxy S24, si dhe për modelet Galaxy Z Fold 6 dhe Galaxy Z Flip 6. Ky zhvillim u konfirmua nga tipsteri i njohur Ice Universe, dhe diskutimet mbi temën e re janë shfaqur në forumet e Samsung në Korenë e Jugut. Sipas raportimeve, është zbuluar një gabim serioz që i pengon pronarët e telefonave të lartpërmendur të zhbllokojnë pajisjet e tyre. Një tjetër media nga Koreja e Jugut pretendon se problemi çon në shkarkimin e tepërt të baterisë. Sugjerohet se problemi u vu re fillimisht në modelet Galaxy S24 me çipin Exynos 2400, por raportet e mëvonshme konfirmuan se Samsung gjithashtu ka ndalur dërgimin e përditësimeve për modelet Galaxy S24 me çipin Snapdragon në mbarë botën. Samsung pritet të lëshojë së shpejti një përditësim të ri me një rregullim për One UI 7 në telefonat Galaxy.

