Përçarje te Real Madridi? Valverde thyen heshtjen dhe komenton situatën e “Los Blancos”

Përçarje te Real Madridi? Valverde thyen heshtjen dhe komenton situatën e “Los Blancos”

Mesfushori Federico Valverde ka lëshuar një komunikatë zyrtare për thashethemet e fundit për përçarje te Real Madridi.

Uruguaiani ka deklaruar se të gjithë e mbështesin trajnerin Xabi Alonso dhe që “Los Blancos” janë më të bashkuar se kurrë.

Kishte spekulime që Vini Jr ka refuzuar rinovimin shkaku i pakënaqësive me Alonson, si dhe disa nga lojtarët “senior” të klubit e mbështesin brazilianin, por tani Valverde i ka mohuar spekulimet.

“Pas një jave ku shumë gjëra u thanë për ne, jemi më të bashkuar se kurrë dhe këtë mund ta shihni”.

“Ta kemi Vini Jr dhe Mbappe në një ekip është fat i madh, por të luash në ekipin më të mirë në botë si një grup i bashkuar është nder”.

“Në nivelin personal, jam duke punuar që të kthehem në paraqitjet më të mira. Trajneri gjithnjë ka qenë afër meje, duke më mbështetur dhe bërë gjithçka për të më ndihmuar të përmirësohem dhe ta ndihmoj skuadrën”.

“Nuk është gjithnjë e lehtë, por stafi teknik dhe të gjithë lojtarët janë të bashkuar se kurrë”, deklaroi ai.

Ndërkohë, Real Madridi në vikend do të përballet me Gironan.

 

MARKETING

Të ngjajshme

Allegri i kërkon Milanit transferimin e top sulmuesit francez – ai kushton 30 milionë euro

Allegri i kërkon Milanit transferimin e top sulmuesit francez – ai kushton 30 milionë euro

Ngec rinovimi i kontratës së Amir Rrahmanit me Napolit, dy gjigantët turq vihen pas kapitenit të Kosovës

Ngec rinovimi i kontratës së Amir Rrahmanit me Napolit, dy gjigantët turq vihen pas kapitenit të Kosovës

Distria Krasniqi fiton medaljen e bronztë në Grand Slamin e Abu Dhabit

Distria Krasniqi fiton medaljen e bronztë në Grand Slamin e Abu Dhabit

Arsimi i pandalshëm, e mposht edhe Sileksin në Kratovë

Arsimi i pandalshëm, e mposht edhe Sileksin në Kratovë

Egi Duro debuton në arenën europiane si VOBM, një tjetër vlerë e shtuar për futbollin shqiptar!

Egi Duro debuton në arenën europiane si VOBM, një tjetër vlerë e shtuar për futbollin shqiptar!

UEFA uron Shqipërinë për 28 Nëntor: Një komb i pasionuar pas futbollit!

UEFA uron Shqipërinë për 28 Nëntor: Një komb i pasionuar pas futbollit!