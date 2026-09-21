Për të gjashtën natë, qytetarët protestojnë në Prishtinë kundër aktgjykimit të Speciales

Për të gjashtën natë, qytetarët protestojnë në Prishtinë kundër aktgjykimit të Speciales

Qytetarë të shumtë janë mbledhur sërish sonte në sheshin “Skënderbeu” në Prishtinë, në ditën e gjashtë të protestave kundër aktgjykimit të Dhomave të Specializuara të Kosovës në Hagë ndaj ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (UÇK).

Protestuesit kanë kundërshtuar vendimin e gjykatës ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Rexhep Selimit dhe Jakup Krasniqit, duke kërkuar drejtësi për ish-drejtuesit e UÇK-së.

Protesta po zhvillohet në mënyrë paqësore, ndërsa pjesëmarrësit kanë shprehur mbështetjen e tyre për të akuzuarit dhe kanë përsëritur thirrjet kundër aktgjykimit të Gjykatës Speciale.

Qytetarët kanë bërë thirrje për vazhdimin e qëndresës dhe solidaritetit me ish-krerët e UÇK-së.

 

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