Për të gjashtën natë, qytetarët protestojnë në Prishtinë kundër aktgjykimit të Speciales
Qytetarë të shumtë janë mbledhur sërish sonte në sheshin “Skënderbeu” në Prishtinë, në ditën e gjashtë të protestave kundër aktgjykimit të Dhomave të Specializuara të Kosovës në Hagë ndaj ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (UÇK).
Protestuesit kanë kundërshtuar vendimin e gjykatës ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Rexhep Selimit dhe Jakup Krasniqit, duke kërkuar drejtësi për ish-drejtuesit e UÇK-së.
Protesta po zhvillohet në mënyrë paqësore, ndërsa pjesëmarrësit kanë shprehur mbështetjen e tyre për të akuzuarit dhe kanë përsëritur thirrjet kundër aktgjykimit të Gjykatës Speciale.
Qytetarët kanë bërë thirrje për vazhdimin e qëndresës dhe solidaritetit me ish-krerët e UÇK-së.