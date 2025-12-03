Për shkaqe shëndetësore, anulohet fjalimi i kryeministrit Mickoski në forumin Maqedoni–Serbi
Mbi 200 kompani dhe të paktën 300 pjesëmarrës pritet të marrin pjesë në forumin e radhës afarist mes Maqedonisë së Veriut dhe Serbisë, i cili do të mbahet në hotelin “Aleksandar Palas” në Shkup, me synim forcimin dhe intensifikimin e bashkëpunimit ekonomik ndërmjet dy vendeve.
Shërbimi qeveritar njoftoi në mëngjes se, për shkaqe shëndetësore, kryetari i Qeverisë Hristian Mickoski ka anuluar pjesëmarrjen dhe fjalimin e tij të planifikuar në këtë forum.
Para nisjes së punimeve të forumit, në Qeverinë e RMV-së do të nënshkruhet një Memorandum Bashkëpunimi nga zëvendëskryetari i Qeverisë dhe ministri i Marrëdhënieve mes Bashkësive, Ivan Stoillkoviq, dhe zëvendëskryetarja e Qeverisë së Serbisë dhe ministrja e Ekonomisë, Adrijana Mesaroviq.
Stoillkoviq dhe Mesaroviq një ditë më parë vizituan dy kompani, ndërsa në deklaratat për mediat theksuan se potenciali për bashkëpunim ekonomik mes dy vendeve është i madh, veçanërisht në sektorin e industrisë ushqimore. Ata nënvizuan se qëllimi mbetet rritja e shkëmbimeve tregtare dhe zgjerimi i partneriteteve biznesore.