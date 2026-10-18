Për shkak të zgjedhjeve në Bërvenicë, Zyra e Avokatit të Popullit në Tetovë sot do të jetë e hapur për ankesa

Për shkak të zgjedhjeve në Bërvenicë, Zyra e Avokatit të Popullit në Tetovë sot do të jetë e hapur për ankesa

Sot në ditën e zgjedhjeve të parakohshme për kryetar të komunës së Bërvenicës, Zyra Rajonale e Avokatit të Popullit në Tetovë do të jetë e hapur nga ora 7:00 deri në orën 19:00, në mënyrë që qytetarët të mund të raportojnë çdo shkelje të të drejtës së tyre të votimit.

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Përveçse personalisht në zyrë, qytetarët do të mund të raportojnë shkelje të të drejtës së tyre të votimit duke telefonuar në numrin 044 344-082.
“Avokati i Popullit do të mbrojë të drejtat e qytetarëve duke ndërmarrë masa urgjente për veprim efektiv nga organet kompetente në procesin zgjedhor dhe institucionet e tjera që janë të detyruara të sigurojnë mbrojtje të të drejtave të tyre të garantuara”, thuhet në kumtesën e këtij institucioni.

Me këtë rast, Avokati i Popullit thekson se e drejta e votës është e garantuar me kushtetutë si e drejtë e barabartë, universale dhe e drejtpërdrejtë dhe ushtrohet në zgjedhje të lira me votim të fshehtë dhe se askush nuk mund të mbahet përgjegjës për ushtrimin e kësaj të drejte, prandaj nuk është rastësi që shkelja e lirisë së zgjedhjes së votuesve, si dhe shkeljet e tjera të së drejtës së votës, janë vepra të dënueshme.

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