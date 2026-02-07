Për shkak të mjegullës, dukshmëri e ulur deri 100 metra në Strazhë dhe Mavrovë dhe deri 60 metra në rrugën Gjevgjeli – VK “Bogorodicë”
Trafiku në rrugët shtetërore në vend po zhvillohet në kushte dimërore, me rrugë të lagështa. Në disa zona ka mjegull që ul dukshmërinë, veçanërisht në pikën kufitare Gjevgjeli – Bogorodicë deri në 60 metra, në Strazhë deri në 100 metra dhe në zonën e Mavrovës deri në 100 metra.
Trafiku jashtë zonave urbane është i moderuar dhe nuk ka pritje të gjata në pikat kufitare për hyrje dhe dalje nga vendi.
Nga 15 nëntori 2025 deri më 15 mars 2026, është i detyrueshëm posedimi i pajisjeve dimërore në automjete.
LAMM u bën apel shoferëve të vozisin me kujdes, të përshtatin shpejtësinë dhe të respektojnë sinjalizimin rrugor, veçanërisht në akset Katllanovë – Veles, Mavrovë – Dibër – Strugë, Vinicë – Berovë dhe Koçan – Dellçevë.
Rruga Ohër – Resnjë përmes Parkut Kombëtar Galiçicë mbetet e mbyllur për të gjitha automjetet nga 21 nëntori 2025 deri më 31 mars 2026.