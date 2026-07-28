Për pesë orë, 178 drejtues motoçikletash dhe trotinetësh elektrikë u gjobitën

Për pesë orë, 178 drejtues motoçikletash dhe trotinetësh elektrikë u gjobitën

Ministria e Punëve të Brendshme (MPB) njoftoi se gjatë një kontrolli aksionar të zhvilluar dje, nga ora 17:00 deri në orën 22:00 në gjithë territorin e vendit, janë sanksionuar 178 drejtues motoçikletash dhe skuterësh elektrikë për shkelje të ndryshme të rregullave në trafik.

MARKETING

Description of image

Sipas MPB-së, 156 drejtues të motoçikletave janë gjobitur për mosmbajtje të helmetës mbrojtëse gjatë drejtimit të mjetit.

Po ashtu, 13 drejtues janë privuar nga liria për shkak të dyshimeve për kryerjen e veprës penale sipas nenit 297-a të Kodit Penal, pasi të gjithë drejtonin mjetet pa leje drejtimi.

Gjatë kontrollit janë konfiskuar edhe pesë motoçikleta për shkak të lejes së skaduar të qarkullimit dhe shkaktimit të zhurmës së tepërt.

MPB bën të ditur se janë sanksionuar edhe 11 drejtues të skuterëve elektrikë, prej të cilëve pesë për mosmbajtje të jelekut reflektues gjatë drejtimit në kushte të dukshmërisë së reduktuar, në kundërshtim me nenin 103-d të rregullave të trafikut.

Përveç këtyre, gjatë aksionit policor janë evidentuar dhe sanksionuar edhe 130 shkelje të tjera të rregullave në komunikacion.

MARKETING

Të ngjajshme

Rusia dhe Koreja e Veriut shqyrtojnë bashkëpunimin dypalësh në bisedimet në Moskë

Rusia dhe Koreja e Veriut shqyrtojnë bashkëpunimin dypalësh në bisedimet në Moskë

Pamje spektakolare nga Groenlanda/ Ajsbergu gjigant përmbyset në det, krijon valë të fuqishme

Pamje spektakolare nga Groenlanda/ Ajsbergu gjigant përmbyset në det, krijon valë të fuqishme

Të paktën 240 shtëpi të djegura dhe mbi 200 mijë të evakuuar, vazhdon beteja me flakët në Francë

Të paktën 240 shtëpi të djegura dhe mbi 200 mijë të evakuuar, vazhdon beteja me flakët në Francë

Turqia dhe Iraku rikonfirmojnë angazhimin për objektivin e tregtisë prej 30 miliardë dollarësh

Turqia dhe Iraku rikonfirmojnë angazhimin për objektivin e tregtisë prej 30 miliardë dollarësh

Omani prezanton plan për Ngushticën e Hormuzit

Omani prezanton plan për Ngushticën e Hormuzit

Në korrik u pagua shuma rekord prej mbi 560 milionë denarësh për pushimet mjekësore

Në korrik u pagua shuma rekord prej mbi 560 milionë denarësh për pushimet mjekësore