Për një muaj, rezervat devizore në Maqedoni u rritën për 63.1 milionë euro
Në fund të dhjetorit 2025, rezervat zyrtare devizore arritën në 4.925,3 milionë euro, që është një rritje prej 63,1 milionë eurosh krahasuar me muajin e kaluar, njoftoi Banka Popullore.
Pjesa më e madhe e rezervave devizore është investuar në letra me vlerë (74.2 përqind), e ndjekur nga ari monetar (16.5 përqind) dhe valutat dhe depozitat (9.3 përqind).
Siç deklaroi së fundmi guvernatori Trajko Slaveski, rezervat devizore janë rreth 50 për qind më të larta se në vitin 2019 dhe janë në një nivel të rehatshëm që garanton stabilitetin e kursit të këmbimit dhe ofron hapësirë për ndërhyrje, nëse është e nevojshme.
“Nëse marrim parasysh se rezervat devizore duhet të sigurojnë mbulim të importit për të paktën katër muaj, ato aktualisht arrijnë në 4.6 muaj, që është mbi të gjitha standardet ndërkombëtare”, tha Slaveski në një paraqitje televizive./MIA