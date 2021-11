Për një javë 49 persona në Maqedoni janë infektuar për së dyti herë me Covid-19

Instituti i Shëndetit Publik (ISHP) në raportin e tij javor për gjendjen me coronavirus në vend ka shënuar një rënie prej 8.9 për qind të numrit të të sapoinfektuarve me Covid-19 javën e kaluar krahasuar me atë të mëparshme.

Nga data 15 deri më 21 nëntor, Covid-19 janë infektuar 2.929 persona, që është 288 më pak se në periudhën 8-14 nëntor. Javën e kaluar janë testuar 19.791 persona, 7.3 për qind më pak se një javë më parë.

Përqindja e pozitivëve varion nga 11.6 në 16.9 për qind dhe mesatarisht 14.8.

Më shumë raste të reja me coronavirus ka në Shkup.

“Personat e infektuar janë të regjistruar në të gjitha grupmoshat dhe më të shpeshtat janë personat mbi 60 vjeç (23.3%). Incidenca më e ulët është regjistruar në grupmoshën 0-9 vjeç (3.6%).

Ka një rënie të numrit të pacientëve në të gjitha grupmoshat, me përjashtim të grupmoshës 0-9 vjeç (+ 2,0%). Rënia më e dukshme është në grupmoshën e personave mbi 60 vjeç (-13,7%). Sipas gjinisë, 54.3% e pacientëve janë femra dhe 45.7% meshkuj”, thuhet në raportin e ISHP-së.

Në raport thuhet se varianti Delta është vërtetuar në të gjitha ekzemplarët e renditur, si dhe prania e nënlinjave të ndryshme të tij. Sublimi i njohur si Delta Plus nuk u zbulua në asnjë nga ekzemplarët e renditur.

Janë raportuar 91 vdekje, kryesisht nga grupmosha mbi 60 vjeç (89%).

8.290 persona janë aktivë për Covid-19, 495 janë të shtruar në spital, nga të cilët 330 me mbështetje oksigjeni dhe 14 me ventilim mekanik invaziv/jo invaziv.

Javën e kaluar janë regjistruar 2.855 persona të shëruar nga coronavirusi.

ISHP regjistroi gjithashtu 49 riinfeksione. Deri më 21 nëntor janë raportuar gjithsej 870 riinfektime, që është 0.4 për qind e numrit total të të infektuarve deri më tani, që është 212.375 persona.