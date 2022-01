Për momentin nuk ka parakushte për lehtësimin e masave nga Kosova, tha Bekim Sali

Ministri i Shëndetësisë Bekim Sali ka njoftuar se në vazhdimësi është duke komunikuar me autoritetet kosovare lidhur me masat e vendosura nga shteti i Kosovës.

Ai ka thënë se situata atje me koroanvirusin është alarmante dhe se nuk ka parakushte për lehtësimin e hyrjes së shtetasve të Maqedonisë së Veriut në Kosovë.

“Situata ende është alarmante dhe nuk ka parakushte për të lehtësuar hyrjen në atë shtet”, deklaroi Bekim Sali i pyetur nga gazetarët.

Kujtojmë se nga 24 janari Kosova ka vënë në fuqi vendimin që hyrjet në territorin e saj të bëhen vetëm me tre doza të vaksinës anti-Kovid apo me dy doza të vaksinës dhe test PCR negativ jo më të vjetër se 48 orë.