Për herë të parë që prej vitit 2019, Shtëpia e Bardhë konfirmon takimin Trump-Xi Jinping: Ja kur do të ndodhë
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, do të takohet me Presidentin kinez Xi Jinping javën e ardhshme, si pjesë e një udhëtimi në Azi, njoftoi të enjten Sekretarja e Shtypit e Shtëpisë së Bardhë, Karoline Leavitt.
Trump do të niset për në Malajzi dhe Korenë e Jugut, ku do të takohet me Xi të enjten e ardhshme në kuadër të Samitit të Bashkëpunimit Ekonomik Azi-Paqësor (APEC). Leavitt nuk dha detaje të mëtejshme mbi takimin.
Njoftimi vjen në mes të një lufte tregtare në përshkallëzim midis dy vendeve. Trump kërcënoi javën e kaluar të vendoste një tarifë shtesë prej 100% për mallrat kineze duke filluar nga nëntori.
Kjo shënoi një përshkallëzim të mprehtë të tensioneve pas vendimit të Pekinit për të futur kufizime më të rrepta në eksportin e metaleve të rralla, megjithëse ai tha më parë se tarifat e larta “nuk janë të qëndrueshme”. Politika e re e Pekinit nuk synon në mënyrë të qartë SHBA-në, por kompanitë amerikane të teknologjisë së lartë janë shumë të varura nga furnizimet kineze të metaleve të rralla.
Ndërsa Trump tha javë më parë se do të takohej me Xi në samitin e APEC-ut, ai nuk e njoftoi datën e saktë. Megjithatë, ai gjithashtu përmendi mundësinë e anulimit të plotë të takimit të tyre për shkak të zemërimit për kufizimet e eksportit kinez të mineraleve të rralla.
Më vonë të mërkurën, presidenti amerikan tha se të dy udhëheqësit do të arrinin marrëveshje për gjithçka, nga tregtia te energjia bërthamore, duke shtuar se ai gjithashtu planifikon të trajtojë blerjet e naftës ruse nga Kina.
Takimi në Korenë e Jugut do të jetë i pari ballë për ballë për udhëheqësit që kur Trump u rikthye në pushtet në janar. Ata kanë folur të paktën tre herë këtë vit, por u takuan për herë të fundit personalisht në vitin 2019 gjatë mandatit të parë të Trump në detyrë.