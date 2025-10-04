Për herë të parë në histori, Japonia drejt zgjedhjes së kryeministres së parë grua
Partia qeverisëse e Japonisë zgjodhi të shtunën ish-ministren e Sigurisë Ekonomike Sanae Takaichi si udhëheqësen e saj të re, duke e bërë atë të mundshme të bëhet kryeministrja e parë femër e vendit.
Pesë kandidatë — dy në detyrë aktualisht dhe tre ish-ministra — garonin për presidencën e LDP-së.
Takaichi mundi Ministrin e Bujqësisë Shinjiro Koizumi, djalin e ish-kryeministrit të njohur Junichiro Koizumi, në një balotazh në një votim brendapartiak nga LDP-ja.
Ajo tani zëvendëson kryeministrin Shigeru Ishiba, ndërsa partia shpreson të rifitojë mbështetjen e publikut dhe të qëndrojë në pushtet pas humbjeve të mëdha në zgjedhje.
Partia e saj mbetet padyshim më e madhja në Dhomën e Ulët, e cila përcakton udhëheqësin kombëtar, dhe për shkak se grupet e opozitës janë shumë të përçara.
Votimi i së shtunës përfshinte vetëm 295 parlamentarë të LDP-së dhe rreth 1 milion anëtarë që paguanin kuotat. Ai pasqyronte vetëm 1% të publikut japonez.
Një votim parlamentar pritet në mesin e tetorit. LDP, e cila është kritikuar nga udhëheqësit e opozitës për krijimin e një vakumi të zgjatur politik, duhet të nxitojë sepse fituesi së shpejti do të përballet me një provë diplomatike: një samit të mundshëm me Presidentin e SHBA-së Donald Trump, i cili mund të kërkojë që Japonia të rrisë shpenzimet e saj të mbrojtjes.
Një takim thuhet se është planifikuar për në fund të tetorit, kur Trump do të udhëtojë për në samitin e Bashkëpunimit Ekonomik Azi-Paqësor në Korenë e Jugut, që fillon më 31 tetor.