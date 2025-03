Për herë të parë, Musk mban një takim të nivelit të lartë në Pentagon – zbulohet arsyeja

Miliarderi Elon Musk ka mbajtur një takim të paprecedentë të nivelit të lartë në Pentagon dhe ka bërë thirrje për ndjekjen penale të çdo zyrtari të Departamentit të Mbrojtjes që ka nxjerrë “informacione të rreme keqdashëse” në lidhje me vizitën e tij.

Musk u takua me Sekretarin e Mbrojtjes të SHBA-së Pete Hegseth për 80 minuta në bisedimet e tij të para të tilla në Pentagon, i cili është përgjegjës për një pjesë të madhe të shpenzimeve të qeverisë federale.

Ishte e paqartë nëse gjeneralët amerikanë iu bashkuan atij takimi.

New York Times raportoi se Musk do të informohej për planet sekrete të luftës me Kinën, diçka që vetë Musk, presidenti Donald Trump dhe të tjerët e mohuan.

Madje, miliarderi e quajti raportin “propagandë të pastër” dhe kërkoi veprim ligjor kundër atyre që raportuan, shkruan Reuters, përcjell Telegrafi.

“Mezi pres ndjekjet penale të atyre që po nxjerrin informacione të rreme me qëllim të keq në NYT. Ata do të gjenden”, shkroi ai në X përpara takimit të Hegseth.

Një zëdhënës i New York Times tha se hetimet e rrjedhjeve kanë për qëllim të qetësojnë komunikimet midis gazetarëve dhe burimeve të tyre dhe të minojnë aftësinë e një shtypi të lirë për të nxjerrë informacione jetike që përndryshe mund të fshihen.

Shefi i shtabit të Hegseth më vonë bëri thirrje për një hetim mbi “zbulimet e paautorizuara të informacionit të sigurisë kombëtare”.

Në Shtëpinë e Bardhë pas takimit, Trump tha se nuk donte t’i tregonte askujt planet e SHBA-së për një luftë të mundshme me Kinën.

“Unë nuk dua t’ia tregoj këtë askujt”, tha Trump.

“Elon ka biznese në Kinë dhe ai do të ishte, ndoshta, i ndjeshëm ndaj kësaj”, shtoi ai.

Duke qëndruar pranë Trump,it Hegseth tha se kishte një bisedë jozyrtare me Musk që u fokusua në inovacionin dhe efikasitetin.

“Nuk kishte plane lufte, nuk kishte plane luftarake kineze. Nuk kishte plane sekrete”, tha Hegseth.

Pas polemikave mbi historinë e New York Times, një takim i planifikuar midis Musk dhe anëtarëve të Shefave të Shtabit të Përbashkët në një dhomë takimi të sigurt në Pentagon, të njohur si “The Tank”, përfundimisht nuk u zhvillua.

Bëhet e ditur se qasja në një plan ushtarak do të shënonte një zgjerim të mprehtë të rolit të Musk si këshilltar i Trumpit, i cili po kryeson përpjekjet për të shkurtuar shpenzimet e qeverisë së SHBA-së.

Kjo do të nxiste gjithashtu pyetje në lidhje me konfliktet e interesit për Musk, i cili si kreu i Tesla dhe SpaceX gjithashtu ka interesa biznesi në Kinë.

Ndryshe, Shtëpia e Bardhë ka thënë më parë se Musk do të tërhiqet nëse lind ndonjë konflikt interesi midis marrëdhënieve të tij të biznesit dhe rolit të tij në shkurtimin e shpenzimeve të qeverisë federale. /Telegrafi/

MARKETING