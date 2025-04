Për fyerjet anti-shqiptare, Kumanova dënohet me dy ndeshje pa tifozë dhe gjobë prej 32,000 denarë

Klubi i basketbollit MKK “Kumanovo” është gjobitur me dy ndeshje pa publikë në shtëpi dhe me shumë prej 32.000 denarë për incidentin e shkaktuar nga grupi i tifozëve në ndeshjen e fundit të zhvilluar këtë fundjavë me ekipin e Çair 2030.

Në ndeshjen e zhvilluar të dielën, më 30 mars, gjatë nxemjes kanë ndodhur dy incidente dhe para përfundimit të pjesës së parë, gjyqtarët e kanë ndërprerë ndeshjen për 40 minuta, për shkak të fyerjeve antishqiptare. Gjatë pushimit, grupi i tifozëve dhe pjesa tjetër e publikut u larguan nga salla dhe më pas u luajt ndeshja.

Tifozët vendës gjithashtu kishin shkruar grafite antishqiptare “shqiptar i vdekur”, në autobusin e skuadrës mysafire. Në atë takim MKK Kumanovë e mposhti Çairin me rezultat 97:74.

