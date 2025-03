Për fundjavën e zgjatur në Maqedoni do të mbajë mot jostabil me reshje të shiut

Ditëve në vijim do të përqendrohet moti i ndryshueshëm dhe jostabil me paraqitje të shpeshtë të reshjeve të kohëpaskohshme të shiut.

Vende-vende proceset do të jenë më intensive në formë të motit të lig me reshje të rrëmbyeshme të shiut, për kohë të hkurtë mbi 20 litra në metër katror, me dukuri të bubullimave dhe erë të fuqishme, mbi 70 km në orë.

Siç informon DPHM, të hënën pasdite në male do të ketë kushte që reshjet të kalojnë në borë.

Temperatura minimale do të jetë në interval prej dy deri 9, ndërsa maksimalja prej 10 deri 19 gradë.

MARKETING