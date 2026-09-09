Për fundjavë paralajmërohet shi dhe rënie të temperaturës

Për fundjavë paralajmërohet shi dhe rënie të temperaturës

Drejtoria për Punë Hidrometeorologjike paralajmëron për fundjavë mot të ndryshueshëm me vranësira dhe reshje të herëpashershme shiu.

 Lokalisht, reshjet do të jenë të rrëmbyeshme dhe më të dendura, të shoqëruara me bubullima dhe erë të fortë veriore, ndërsa nga e shtuna do të ketë edhe rënie të temperaturës ditore.

Moti i ngrohtë dhe me diell do të vazhdojë edhe për dy ditët e ardhshme. Në orët e pasdites do të ketë kushte për shira të rrëmbyeshëm, bubullima dhe erë të fortë.

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