“Për çmimin e energjisë elektrike diskutohet pas dyerve të mbyllura”

Zëvendëskryeministri për çështje ekonomike Fatmir Bytyçi thotë se brenda dy ditësh do të publikohet çmimi i energjisë elektrike, për të cilin po diskutohet në një seancë të mbyllur të qeverisë. “Nëse çmimi i energjisë elektrike diskutohet me dyer të mbyllura, atëherë ka arsye pse nuk mund ta bëjmë publik. Për dy ditë do të përfundojë procedura e tenderit në EVN dhe të gjithë do ta dimë se cili do të jetë çmimi i ofruar nga Elektranat e Maqedonisë së Veriut ”, tha Bytyçi. Ai theksoi se Qeveria është e mendimit që të vendoset tarifa e lirë ditore e energjisë elektrike, por Komisioni Rregullator për Energji duhet të njoftojë se kur mund të aplikohet. /SHENJA/

